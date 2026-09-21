https://1prime.ru/20260921/ek-873497609.html
ЕК намерена сохранить запрет на новые проекты по нефти и газу в Арктике
ЕК намерена сохранить запрет на новые проекты по нефти и газу в Арктике - 21.09.2026, ПРАЙМ
ЕК намерена сохранить запрет на новые проекты по нефти и газу в Арктике
Еврокомиссия намерена сохранить политический запрет на новые проекты по разведке и добыче нефти и газа в Арктике, несмотря на давление со стороны Норвегии,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:55+0300
2026-09-21T09:55+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена сохранить политический запрет на новые проекты по разведке и добыче нефти и газа в Арктике, несмотря на давление со стороны Норвегии, призывающей Брюссель пересмотреть эту позицию на фоне проблем с энергоснабжением, сообщает Euronews со ссылкой на представителя ЕК.
"Запрет на новые нефтегазовые разработки в Арктике останется официальной позицией Европейской комиссии в обновленной стратегии ЕС в отношении региона, которую Брюссель намерен представить 20 октября", - сообщает телеканал.
Норвегия, которая не входит в ЕС, но является одним из крупнейших поставщиков газа в союз, выступает против сохранения такого подхода и утверждает, что дальнейшая разработка месторождений в Баренцевом море отвечает как норвежским, так и европейским интересам.
Министр энергетики страны Терье Осланд ранее заявлял, что Осло продолжит нефтегазовые разработки в Арктике независимо от позиции Евросоюза.
Спор возник на фоне сохраняющихся рисков для энергетической безопасности ЕС. После резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа Норвегия стала крупнейшим поставщиком в Евросоюз. По данным Еврокомиссии, в 2025 году на нее приходился 31% всего импортированного ЕС природного газа, или 89 миллиардов кубометров с учетом трубопроводных поставок и СПГ.
Еврокомиссия еще в 2021 году выступила за прекращение освоения новых нефтегазовых ресурсов в Арктике и предлагала добиваться многостороннего юридического запрета на новые проекты. Однако эта инициатива так и не приобрела обязательного характера, а позиция ЕС осталась политическим обязательством.
Как отмечает Euronews, обновленная позиция, вероятно, также останется юридически необязательной, что позволит избежать прямого конфликта с Норвегией, которая самостоятельно принимает решения о разработке своих месторождений.
В последние месяцы Осло активно добивался от Брюсселя пересмотра арктической политики. Международное энергетическое агентство также призывало ЕС вновь рассмотреть вопрос о новых нефтегазовых проектах в регионе с учетом рисков для надежности энергоснабжения.
Еще в начале сентября источники Euronews допускали, что решение о сохранении или отмене прежней позиции будет принято Еврокомиссией лишь в последний момент.
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нефть, арктика, норвегия, брюссель, ес, ек
Нефть, АРКТИКА, НОРВЕГИЯ, Брюссель, ЕС, ЕК
ЕК намерена сохранить запрет на новые проекты по нефти и газу в Арктике
Euronews: ЕК сохранит запрет на новые проекты по добыче нефти и газа в Арктике
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена сохранить политический запрет на новые проекты по разведке и добыче нефти и газа в Арктике, несмотря на давление со стороны Норвегии, призывающей Брюссель пересмотреть эту позицию на фоне проблем с энергоснабжением, сообщает Euronews со ссылкой на представителя ЕК.
"Запрет на новые нефтегазовые разработки в Арктике останется официальной позицией Европейской комиссии в обновленной стратегии ЕС в отношении региона, которую Брюссель намерен представить 20 октября", - сообщает телеканал.
Норвегия, которая не входит в ЕС, но является одним из крупнейших поставщиков газа в союз, выступает против сохранения такого подхода и утверждает, что дальнейшая разработка месторождений в Баренцевом море отвечает как норвежским, так и европейским интересам.
Министр энергетики страны Терье Осланд ранее заявлял, что Осло продолжит нефтегазовые разработки в Арктике независимо от позиции Евросоюза.
Спор возник на фоне сохраняющихся рисков для энергетической безопасности ЕС. После резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа Норвегия стала крупнейшим поставщиком в Евросоюз. По данным Еврокомиссии, в 2025 году на нее приходился 31% всего импортированного ЕС природного газа, или 89 миллиардов кубометров с учетом трубопроводных поставок и СПГ.
Еврокомиссия еще в 2021 году выступила за прекращение освоения новых нефтегазовых ресурсов в Арктике и предлагала добиваться многостороннего юридического запрета на новые проекты. Однако эта инициатива так и не приобрела обязательного характера, а позиция ЕС осталась политическим обязательством.
Как отмечает Euronews, обновленная позиция, вероятно, также останется юридически необязательной, что позволит избежать прямого конфликта с Норвегией, которая самостоятельно принимает решения о разработке своих месторождений.
В последние месяцы Осло активно добивался от Брюсселя пересмотра арктической политики. Международное энергетическое агентство также призывало ЕС вновь рассмотреть вопрос о новых нефтегазовых проектах в регионе с учетом рисков для надежности энергоснабжения.
Еще в начале сентября источники Euronews допускали, что решение о сохранении или отмене прежней позиции будет принято Еврокомиссией лишь в последний момент.