Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Время пришло": Трамп убедил мир переходить на электромобили - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/elektromobili-873504269.html
"Время пришло": Трамп убедил мир переходить на электромобили
"Время пришло": Трамп убедил мир переходить на электромобили - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Время пришло": Трамп убедил мир переходить на электромобили
Высокие цены на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной в Иране, дали новый импульс рынку электромобилей, пишет обозреватель Reuters Энди Хоум. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:38+0300
2026-09-21T11:38+0300
авто
сша
китай
электромобили
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868481571_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be1bdc73cef0a9fce566853d47f3cfe9.jpg
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Высокие цены на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной в Иране, дали новый импульс рынку электромобилей, пишет обозреватель Reuters Энди Хоум."В то время как администрация Трампа затормозила переход США к электрификации транспортных средств, она невольно убедила большую часть остального мира в том, что пришло время перейти на экологически чистые технологии", — заявил эксперт.Он отметил, что отмена Трампом субсидий на электромобили и сворачивание государственной поддержки зарядной инфраструктуры привело к снижению продаж на 33%. При этом в Китае, по данным аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, электромобили на аккумуляторном питании уже сравнялись по цене с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.Кроме того, по данным Benchmark Mineral Intelligence, в Европе продажи электромобилей в августе подскочили на 36% год к году, а с начала года — на 29%, а в остальном мире продажи электромобилей удвоились. В целом же глобальные продажи автомобилей на новых источниках энергии выросли всего на 4%, что маскирует кардинально разные региональные тренды."Для многих покупка электромобиля — это уже не приверженность экологическим принципам, а скорее экономический выбор", — подчеркнул Хоум.По его мнению, благодаря постоянному улучшению характеристик батарей и снижению стоимости электромобилей, структурные изменения на рынке легковых автомобилей могут произойти гораздо быстрее, чем ожидалось.
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868481571_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d88e22119ceba8368424749894312432.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, сша, китай, электромобили
Авто, США, КИТАЙ, электромобили
11:38 21.09.2026
 
"Время пришло": Трамп убедил мир переходить на электромобили

Reuters: высокие цены на топливо дали новый импульс рынку электромобилей

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭлекромобиль заряжается в электрозарядном хабе "Южный" в Москве
Элекромобиль заряжается в электрозарядном хабе Южный в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Высокие цены на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной в Иране, дали новый импульс рынку электромобилей, пишет обозреватель Reuters Энди Хоум.
"В то время как администрация Трампа затормозила переход США к электрификации транспортных средств, она невольно убедила большую часть остального мира в том, что пришло время перейти на экологически чистые технологии", — заявил эксперт.
Он отметил, что отмена Трампом субсидий на электромобили и сворачивание государственной поддержки зарядной инфраструктуры привело к снижению продаж на 33%. При этом в Китае, по данным аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, электромобили на аккумуляторном питании уже сравнялись по цене с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.
Кроме того, по данным Benchmark Mineral Intelligence, в Европе продажи электромобилей в августе подскочили на 36% год к году, а с начала года — на 29%, а в остальном мире продажи электромобилей удвоились. В целом же глобальные продажи автомобилей на новых источниках энергии выросли всего на 4%, что маскирует кардинально разные региональные тренды.
"Для многих покупка электромобиля — это уже не приверженность экологическим принципам, а скорее экономический выбор", — подчеркнул Хоум.
По его мнению, благодаря постоянному улучшению характеристик батарей и снижению стоимости электромобилей, структурные изменения на рынке легковых автомобилей могут произойти гораздо быстрее, чем ожидалось.
 
АвтоСШАКИТАЙэлектромобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала