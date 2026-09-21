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"Время пришло": Трамп убедил мир переходить на электромобили
"Время пришло": Трамп убедил мир переходить на электромобили - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Время пришло": Трамп убедил мир переходить на электромобили
Высокие цены на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной в Иране, дали новый импульс рынку электромобилей, пишет обозреватель Reuters Энди Хоум. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:38+0300
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Высокие цены на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной в Иране, дали новый импульс рынку электромобилей, пишет обозреватель Reuters Энди Хоум."В то время как администрация Трампа затормозила переход США к электрификации транспортных средств, она невольно убедила большую часть остального мира в том, что пришло время перейти на экологически чистые технологии", — заявил эксперт.Он отметил, что отмена Трампом субсидий на электромобили и сворачивание государственной поддержки зарядной инфраструктуры привело к снижению продаж на 33%. При этом в Китае, по данным аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, электромобили на аккумуляторном питании уже сравнялись по цене с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.Кроме того, по данным Benchmark Mineral Intelligence, в Европе продажи электромобилей в августе подскочили на 36% год к году, а с начала года — на 29%, а в остальном мире продажи электромобилей удвоились. В целом же глобальные продажи автомобилей на новых источниках энергии выросли всего на 4%, что маскирует кардинально разные региональные тренды."Для многих покупка электромобиля — это уже не приверженность экологическим принципам, а скорее экономический выбор", — подчеркнул Хоум.По его мнению, благодаря постоянному улучшению характеристик батарей и снижению стоимости электромобилей, структурные изменения на рынке легковых автомобилей могут произойти гораздо быстрее, чем ожидалось.
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авто, сша, китай, электромобили
Авто, США, КИТАЙ, электромобили
"Время пришло": Трамп убедил мир переходить на электромобили
Reuters: высокие цены на топливо дали новый импульс рынку электромобилей
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ.
Высокие цены на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной в Иране, дали новый импульс рынку электромобилей, пишет обозреватель Reuters
Энди Хоум.
"В то время как администрация Трампа затормозила переход США к электрификации транспортных средств, она невольно убедила большую часть остального мира в том, что пришло время перейти на экологически чистые технологии", — заявил эксперт.
Он отметил, что отмена Трампом субсидий на электромобили и сворачивание государственной поддержки зарядной инфраструктуры привело к снижению продаж на 33%. При этом в Китае, по данным аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, электромобили на аккумуляторном питании уже сравнялись по цене с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.
Кроме того, по данным Benchmark Mineral Intelligence, в Европе продажи электромобилей в августе подскочили на 36% год к году, а с начала года — на 29%, а в остальном мире продажи электромобилей удвоились. В целом же глобальные продажи автомобилей на новых источниках энергии выросли всего на 4%, что маскирует кардинально разные региональные тренды.
"Для многих покупка электромобиля — это уже не приверженность экологическим принципам, а скорее экономический выбор", — подчеркнул Хоум.
По его мнению, благодаря постоянному улучшению характеристик батарей и снижению стоимости электромобилей, структурные изменения на рынке легковых автомобилей могут произойти гораздо быстрее, чем ожидалось.