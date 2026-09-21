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Малоизвестная страна богатеет из-за конфликта на Ближнем Востоке

Малоизвестная страна богатеет из-за конфликта на Ближнем Востоке - 21.09.2026, ПРАЙМ

Малоизвестная страна богатеет из-за конфликта на Ближнем Востоке

Гайана, небольшая страна на северо-востоке Южной Америки с населением около миллиона человек, стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T00:37+0300

2026-09-21T00:37+0300

2026-09-21T00:37+0300

нефть

ближний восток

гайана

южная америка

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Гайана, небольшая страна на северо-востоке Южной Америки с населением около миллиона человек, стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет The New York Times, доходы от нефти по итогам 2026 года оцениваются в 6,5 миллиарда долларов — более чем вдвое выше прогноза на начало года. Страны, ищущие поставки вдали от беспилотников и блокированных проливов, обратили внимание на гайанскую нефть. Добыча в стране достигла около 900 тысяч баррелей в сутки, а к 2030 году прогнозируется рост до 1,7 миллиона . Экономика Гайаны в первом полугодии выросла на 33,3%, что сделало её самой быстрорастущей в мире . Местный экономист Ричард Рамбарран отметил: "Гайана внезапно начала показывать результаты, значительно превосходящие её возможности. Но это только начало" .При этом Гайана остается одной из беднейших стран Латинской Америки. За нефтяным бумом скрываются серьёзные социальные проблемы. Жители жалуются на концентрацию сверхдоходов у элиты, ускорение инфляции, коррупцию, дефицит жилья и низкое качество государственных услуг. В свою очередь, правительство страны заявляет, что нефтяные доходы уже улучшают уровень жизни: отменены налоги на топливо, построены новые мосты и дороги, отменена плата за обучение в колледжах, гражданам выплачены разовые пособия около 500 долларов.

https://1prime.ru/20260312/venesuela-868228483.html

ближний восток

гайана

южная америка

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нефть, ближний восток, гайана, южная америка