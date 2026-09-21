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Малоизвестная страна богатеет из-за конфликта на Ближнем Востоке - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Малоизвестная страна богатеет из-за конфликта на Ближнем Востоке
Малоизвестная страна богатеет из-за конфликта на Ближнем Востоке - 21.09.2026, ПРАЙМ
Малоизвестная страна богатеет из-за конфликта на Ближнем Востоке
Гайана, небольшая страна на северо-востоке Южной Америки с населением около миллиона человек, стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T00:37+0300
2026-09-21T00:37+0300
нефть
ближний восток
гайана
южная америка
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Гайана, небольшая страна на северо-востоке Южной Америки с населением около миллиона человек, стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет The New York Times, доходы от нефти по итогам 2026 года оцениваются в 6,5 миллиарда долларов — более чем вдвое выше прогноза на начало года. Страны, ищущие поставки вдали от беспилотников и блокированных проливов, обратили внимание на гайанскую нефть. Добыча в стране достигла около 900 тысяч баррелей в сутки, а к 2030 году прогнозируется рост до 1,7 миллиона . Экономика Гайаны в первом полугодии выросла на 33,3%, что сделало её самой быстрорастущей в мире . Местный экономист Ричард Рамбарран отметил: "Гайана внезапно начала показывать результаты, значительно превосходящие её возможности. Но это только начало" .При этом Гайана остается одной из беднейших стран Латинской Америки. За нефтяным бумом скрываются серьёзные социальные проблемы. Жители жалуются на концентрацию сверхдоходов у элиты, ускорение инфляции, коррупцию, дефицит жилья и низкое качество государственных услуг. В свою очередь, правительство страны заявляет, что нефтяные доходы уже улучшают уровень жизни: отменены налоги на топливо, построены новые мосты и дороги, отменена плата за обучение в колледжах, гражданам выплачены разовые пособия около 500 долларов.
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ближний восток
гайана
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нефть, ближний восток, гайана, южная америка
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ГАЙАНА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
00:37 21.09.2026
 
Малоизвестная страна богатеет из-за конфликта на Ближнем Востоке

NYT: Гайана стала самой быстро растущей экономикой мира из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Гайана, небольшая страна на северо-востоке Южной Америки с населением около миллиона человек, стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке.
Как пишет The New York Times, доходы от нефти по итогам 2026 года оцениваются в 6,5 миллиарда долларов — более чем вдвое выше прогноза на начало года. Страны, ищущие поставки вдали от беспилотников и блокированных проливов, обратили внимание на гайанскую нефть.
Добыча в стране достигла около 900 тысяч баррелей в сутки, а к 2030 году прогнозируется рост до 1,7 миллиона . Экономика Гайаны в первом полугодии выросла на 33,3%, что сделало её самой быстрорастущей в мире .
Местный экономист Ричард Рамбарран отметил: "Гайана внезапно начала показывать результаты, значительно превосходящие её возможности. Но это только начало" .
При этом Гайана остается одной из беднейших стран Латинской Америки. За нефтяным бумом скрываются серьёзные социальные проблемы. Жители жалуются на концентрацию сверхдоходов у элиты, ускорение инфляции, коррупцию, дефицит жилья и низкое качество государственных услуг.
В свою очередь, правительство страны заявляет, что нефтяные доходы уже улучшают уровень жизни: отменены налоги на топливо, построены новые мосты и дороги, отменена плата за обучение в колледжах, гражданам выплачены разовые пособия около 500 долларов.
Венесуэла осудила планы Гайаны начать трехмерную сейсмическую разведку
12 марта, 04:05
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКГАЙАНАЮЖНАЯ АМЕРИКА
 
 
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