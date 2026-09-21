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Глава "Сибура" рассказал о росте цен на сырье

Глава "Сибура" рассказал о росте цен на сырье - 21.09.2026, ПРАЙМ

Глава "Сибура" рассказал о росте цен на сырье

ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. Мировая нефтехимия столкнулась с ростом стоимости базового сырья - нафты и сжиженных углеводородных газов... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:16+0300

2026-09-21T09:16+0300

2026-09-21T09:16+0300

нефть

ближний восток

ормузский пролив

сибур

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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. Мировая нефтехимия столкнулась с ростом стоимости базового сырья - нафты и сжиженных углеводородных газов (СУГов), а также удорожанием логистики на 30%, однако готовая продукция не может дорожать бесконечно, заявил журналистам глава "Сибура" Михаил Карисалов. "С чем мы столкнулись после начала конфликта на Ближнем Востоке? Колоссальный рост цен на сырье. Жили себе - 65-67-73 доллара (за баррель нефти - ред.), и вдруг - 120-113-104 доллара средняя цена. Потом, с интервалом в 2-3 месяца, произошел рост котировок на продукцию из-за изменения спроса, но это все быстро кончилось. А вот затраты на логистику выросли на 30%", - сказал Карисалов. "Да, произошла стабилизация стоимости исходного сырья: вокруг 90 долларов подержалась какое-то время. Но сейчас опять выше 100 долларов. А СУГ еще выше. А готовая продукция не может бесконечно дорожать", - добавил он. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ближний восток

ормузский пролив

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нефть, ближний восток, ормузский пролив, сибур