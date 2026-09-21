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Глава "Сибура" рассказал о росте цен на сырье
Глава "Сибура" рассказал о росте цен на сырье - 21.09.2026, ПРАЙМ
Глава "Сибура" рассказал о росте цен на сырье
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. Мировая нефтехимия столкнулась с ростом стоимости базового сырья - нафты и сжиженных углеводородных газов... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:16+0300
2026-09-21T09:16+0300
2026-09-21T09:16+0300
нефть
ближний восток
ормузский пролив
сибур
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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. Мировая нефтехимия столкнулась с ростом стоимости базового сырья - нафты и сжиженных углеводородных газов (СУГов), а также удорожанием логистики на 30%, однако готовая продукция не может дорожать бесконечно, заявил журналистам глава "Сибура" Михаил Карисалов.
"С чем мы столкнулись после начала конфликта на Ближнем Востоке? Колоссальный рост цен на сырье. Жили себе - 65-67-73 доллара (за баррель нефти - ред.), и вдруг - 120-113-104 доллара средняя цена. Потом, с интервалом в 2-3 месяца, произошел рост котировок на продукцию из-за изменения спроса, но это все быстро кончилось. А вот затраты на логистику выросли на 30%", - сказал Карисалов.
"Да, произошла стабилизация стоимости исходного сырья: вокруг 90 долларов подержалась какое-то время. Но сейчас опять выше 100 долларов. А СУГ еще выше. А готовая продукция не может бесконечно дорожать", - добавил он.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
ближний восток
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нефть, ближний восток, ормузский пролив, сибур
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Сибур
Глава "Сибура" рассказал о росте цен на сырье
Глава "Сибура" Карисалов: мировая нефтехимия столкнулась с ростом цен на сырье
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. Мировая нефтехимия столкнулась с ростом стоимости базового сырья - нафты и сжиженных углеводородных газов (СУГов), а также удорожанием логистики на 30%, однако готовая продукция не может дорожать бесконечно, заявил журналистам глава "Сибура" Михаил Карисалов.
"С чем мы столкнулись после начала конфликта на Ближнем Востоке? Колоссальный рост цен на сырье. Жили себе - 65-67-73 доллара (за баррель нефти - ред.), и вдруг - 120-113-104 доллара средняя цена. Потом, с интервалом в 2-3 месяца, произошел рост котировок на продукцию из-за изменения спроса, но это все быстро кончилось. А вот затраты на логистику выросли на 30%", - сказал Карисалов.
"Да, произошла стабилизация стоимости исходного сырья: вокруг 90 долларов подержалась какое-то время. Но сейчас опять выше 100 долларов. А СУГ еще выше. А готовая продукция не может бесконечно дорожать", - добавил он.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.