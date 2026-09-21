https://1prime.ru/20260921/glava-873516857.html

Глава ФТС рассказал о росте прямых поставок товаров из Китая в Россию

Глава ФТС рассказал о росте прямых поставок товаров из Китая в Россию - 21.09.2026, ПРАЙМ

Глава ФТС рассказал о росте прямых поставок товаров из Китая в Россию

Прямые поставки товаров из Китая в Россию заметно выросли после внедрения национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в июне текущего... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:08+0300

2026-09-21T15:08+0300

2026-09-21T15:08+0300

россия

китай

владимир путин

еаэс

фтс

фтс россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873516857.jpg?1789992510

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Прямые поставки товаров из Китая в Россию заметно выросли после внедрения национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в июне текущего года, сообщил глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "После введения СПОТ отмечается положительное влияние принимаемых мер на доходы бюджета, а также рост прямого импорта. И в июне мы стали наблюдать увеличение объемов декларирования товаров из Китайской Народной Республики напрямую в Российской Федерации", - сказал Пикалев. С 1 июня в России заработала система подтверждения ожидания товаров для контроля ввоза товаров из стран ЕАЭС и своевременной уплаты косвенных налогов. В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который импортеры должны подавать заявки на ввоз товаров и уплачивать обеспечительный взнос, равный предполагаемой к уплате сумме НДС и акцизов. Налоговая служба, получив платеж, выдает участнику QR код, без которого таможня не пропустит груз через границу. "Если раньше у участников была возможность существенно занижать стоимость товаров, а разницу выплачивать продавцам, по сути дела, наличными, то теперь же эти товары ввозятся в подавляющем большинстве случаев по реальной стоимости", – объяснил Пикалев. "Система QR-кодов работает, и никаких проблем на самом деле, очередей, ничего нет?" - поинтересовался Путин. Глава ФТС заверил, что никаких проблем не было. "Мы ставили перед собой задачу, чтобы наши должностные лица, выполняющие задачи по реализации закона о СПОТ, не создавали препятствий или каких-то дополнительных барьеров для движения транспортных средств через границу Российской Федерации", - сказал он. "Получаю каждый день доклады и с автомобильных пунктов пропуска, и со стационарных контрольных пунктов, от своих коллег – руководителей таможенных органов стран Евразийского экономического союза, в общем-то, все подтверждают, что, да, действительно, задачу мы выполняем и проблем, препятствий или каких-то дополнительных барьеров для пересечения транспортными средствами нашей границы не создаем", - заверил он.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, владимир путин, еаэс, фтс, фтс россии