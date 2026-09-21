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Источник сообщил о перекрытии нефтепровода с месторождения Шарара в Ливии - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Источник сообщил о перекрытии нефтепровода с месторождения Шарара в Ливии
Источник сообщил о перекрытии нефтепровода с месторождения Шарара в Ливии - 21.09.2026, ПРАЙМ
Источник сообщил о перекрытии нефтепровода с месторождения Шарара в Ливии
Нефтепровод, идущий с крупного ливийского месторождения Шарара к морским портам, перекрыт по неизвестной причине, сообщил РИА Новости источник в Ливийской... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T20:02+0300
2026-09-21T20:02+0300
нефть
ливия
repsol
нпз
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БЕНГАЗИ, 21 сен - ПРАЙМ. Нефтепровод, идущий с крупного ливийского месторождения Шарара к морским портам, перекрыт по неизвестной причине, сообщил РИА Новости источник в Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC). "По неизвестной причине был перекрыт основной трубопровод. Пока никто не взял на себя ответственность", - сообщил агентству источник. По его данным, в связи с перекрытием трубопровода были снижены объемы добычи нефти. Часть нефти доставляется по другим нефтепроводам. Максимальная производственная мощность месторождения Шарара составляет 340 тысяч баррелей в сутки. При этом после инцидента власти были вынуждены сократить добычу до 130 тысяч баррелей в сутки. Разработкой месторождения Шарара занимается Национальная нефтяная корпорация Ливии совместно с иностранными компаниями, в том числе испанской Repsol. Собеседник РИА Новости связал перекрытие нефтепровода с рядом других событий в нефтяном секторе страны, в том числе с требованиями сотрудников службы охраны нефтяных объектов повысить зарплаты. Ранее Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила, что группа сотрудников службы охраны нефтяных объектов незаконно остановила добычу на трех нефтяных месторождениях на западе страны. В корпорации заявили, что при продолжении блокировки могут объявить форс-мажорные обстоятельства. В понедельник ряд сотрудников службы охраны нефтяных объектов провел акцию протеста у НПЗ в ливийском городе Эз-Завия, требуя повысить зарплаты.
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нефть, ливия, repsol, нпз
Нефть, ЛИВИЯ, Repsol, НПЗ
20:02 21.09.2026
 
Источник сообщил о перекрытии нефтепровода с месторождения Шарара в Ливии

Источник: нефтепровод с месторождения Шарара в Ливии перекрыт по неизвестной причине

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БЕНГАЗИ, 21 сен - ПРАЙМ. Нефтепровод, идущий с крупного ливийского месторождения Шарара к морским портам, перекрыт по неизвестной причине, сообщил РИА Новости источник в Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC).
"По неизвестной причине был перекрыт основной трубопровод. Пока никто не взял на себя ответственность", - сообщил агентству источник.
По его данным, в связи с перекрытием трубопровода были снижены объемы добычи нефти. Часть нефти доставляется по другим нефтепроводам.
Максимальная производственная мощность месторождения Шарара составляет 340 тысяч баррелей в сутки. При этом после инцидента власти были вынуждены сократить добычу до 130 тысяч баррелей в сутки.
Разработкой месторождения Шарара занимается Национальная нефтяная корпорация Ливии совместно с иностранными компаниями, в том числе испанской Repsol.
Собеседник РИА Новости связал перекрытие нефтепровода с рядом других событий в нефтяном секторе страны, в том числе с требованиями сотрудников службы охраны нефтяных объектов повысить зарплаты.
Ранее Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила, что группа сотрудников службы охраны нефтяных объектов незаконно остановила добычу на трех нефтяных месторождениях на западе страны. В корпорации заявили, что при продолжении блокировки могут объявить форс-мажорные обстоятельства.
В понедельник ряд сотрудников службы охраны нефтяных объектов провел акцию протеста у НПЗ в ливийском городе Эз-Завия, требуя повысить зарплаты.
 
НефтьЛИВИЯRepsolНПЗ
 
 
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