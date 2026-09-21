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В "Ямале" сообщили о ложном срабатывании системы оповещения о пожаре - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В "Ямале" сообщили о ложном срабатывании системы оповещения о пожаре
В "Ямале" сообщили о ложном срабатывании системы оповещения о пожаре - 21.09.2026, ПРАЙМ
В "Ямале" сообщили о ложном срабатывании системы оповещения о пожаре
Ложное срабатывание системы оповещения о пожаре произошло в самолете авиакомпании "Ямал", выполнявшем рейс из Москвы в Салехард, борт временного отстранен от... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:17+0300
2026-09-21T11:17+0300
бизнес
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Ложное срабатывание системы оповещения о пожаре произошло в самолете авиакомпании "Ямал", выполнявшем рейс из Москвы в Салехард, борт временного отстранен от полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. По данным авиакомпании, происшествие случилось еще 14 сентября, но известно о нем стало в понедельник. "Во время разбега произошло ложное срабатывание системы предупреждения о пожаре вспомогательной силовой установки воздушного судна. В соответствии с действующими процедурами экипаж прекратил взлет и вернулся на стоянку для проведения дополнительной технической проверки", – сказали в пресс-службе. Там отметили, что после этого на стоянке была выполнена оценка технического состояния самолета. "Воздушное судно было временно отстранено от выполнения рейсов. Резервный борт вылетел из Москвы и благополучно доставил в Салехард 57 пассажиров", – добавили в авиакомпании. Как уточняли агентству в Уральской транспортной прокуратуре, организована проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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бизнес, москва, салехард
Бизнес, МОСКВА, Салехард
11:17 21.09.2026
 
В "Ямале" сообщили о ложном срабатывании системы оповещения о пожаре

Авиакомпания "Ямал" сообщила о ложном срабатывании системы оповещения о пожаре в самолете

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Ложное срабатывание системы оповещения о пожаре произошло в самолете авиакомпании "Ямал", выполнявшем рейс из Москвы в Салехард, борт временного отстранен от полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
По данным авиакомпании, происшествие случилось еще 14 сентября, но известно о нем стало в понедельник.
"Во время разбега произошло ложное срабатывание системы предупреждения о пожаре вспомогательной силовой установки воздушного судна. В соответствии с действующими процедурами экипаж прекратил взлет и вернулся на стоянку для проведения дополнительной технической проверки", – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что после этого на стоянке была выполнена оценка технического состояния самолета.
"Воздушное судно было временно отстранено от выполнения рейсов. Резервный борт вылетел из Москвы и благополучно доставил в Салехард 57 пассажиров", – добавили в авиакомпании.
Как уточняли агентству в Уральской транспортной прокуратуре, организована проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
БизнесМОСКВАСалехард
 
 
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