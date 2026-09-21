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В Киргизии продали ягненка породы "Арашан" за миллион долларов

В Киргизии продали ягненка породы "Арашан" за миллион долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Киргизии продали ягненка породы "Арашан" за миллион долларов

Ягненка выведенной в Киргизии породы "Арашан" продали за 1 миллион долларов, сообщил овцевод Улан Атабаев. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:22+0300

2026-09-21T10:22+0300

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БИШКЕК, 21 сен - ПРАЙМ. Ягненка выведенной в Киргизии породы "Арашан" продали за 1 миллион долларов, сообщил овцевод Улан Атабаев. Как сообщает пресс-служба минсельхоза Киргизии, в воскресенье в стране состоялся международный фестиваль, посвященный развитию мясо-сальных овец породы "Арашан". В мероприятии приняли участие фермеры из Узбекистана, России, Таджикистана и Казахстана, киргизские животноводы, а также представители аграрного сектора. На этом мероприятии публике был продемонстрирован баран по кличке Франкель, один из самых дорогих производителей в стране. "Это бесценный баран. Недавно одного его ягненка продали за один миллион долларов… Ягнята по линии Франкеля демонстрируют отличную генетику - есть даже превзошедшие отца. Поэтому селекционеры очень высоко ценят его потомство", - приводит киргизское агентство Turmush слова Атабаева. По информации агентства, покупателем ягненка стал селекционер из Казахстана.

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промышленность, бизнес, киргизия, казахстан, узбекистан