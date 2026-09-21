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Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации
Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации - 21.09.2026, ПРАЙМ
Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации
ПЕКИН, 21 сен – РИА новости. Делегации Китая и США провели конструктивные торгово-экономические консультации, а также обсудили связанные с ИИ вопросы, сообщает... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T05:42+0300
2026-09-21T05:42+0300
мировая экономика
нефть
китай
сша
кнр
скотт бессент
си цзиньпин
дональд трамп
госсовет
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ПЕКИН, 21 сен – РИА новости. Делегации Китая и США провели конструктивные торгово-экономические консультации, а также обсудили связанные с ИИ вопросы, сообщает в понедельник министерство коммерции КНР. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провел консультации с министром финансов США Скоттом Бессентом и торгпредом США Джеймисоном Гриром в Нью-Йорке 20 сентября по местному времени, уточняет ведомство. "Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым лидерами двух государств, и придерживаясь принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, обе стороны провели откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями по важным торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в заявлении минкоммерции КНР. Стороны, в частности, обсудили реализацию консенсуса, достигнутого на предыдущих торгово-экономических консультациях, содействие двусторонней торговле и инвестициям, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Хэ Лифэн 19-23 сентября находится в США для участия в китайско-американских консультациях по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон с визитом 24 сентября. В мае президент США Дональд Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин.
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мировая экономика, нефть, китай, сша, кнр, скотт бессент, си цзиньпин, дональд трамп, госсовет
Мировая экономика, Нефть, КИТАЙ, США, КНР, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Госсовет
05:42 21.09.2026
 
Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации

Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации

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ПЕКИН, 21 сен – РИА новости. Делегации Китая и США провели конструктивные торгово-экономические консультации, а также обсудили связанные с ИИ вопросы, сообщает в понедельник министерство коммерции КНР.
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провел консультации с министром финансов США Скоттом Бессентом и торгпредом США Джеймисоном Гриром в Нью-Йорке 20 сентября по местному времени, уточняет ведомство.
"Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым лидерами двух государств, и придерживаясь принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, обе стороны провели откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями по важным торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в заявлении минкоммерции КНР.
Стороны, в частности, обсудили реализацию консенсуса, достигнутого на предыдущих торгово-экономических консультациях, содействие двусторонней торговле и инвестициям, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом.
Хэ Лифэн 19-23 сентября находится в США для участия в китайско-американских консультациях по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон с визитом 24 сентября.
В мае президент США Дональд Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин.
 
Мировая экономикаНефтьКИТАЙСШАКНРСкотт БессентСи ЦзиньпинДональд ТрампГоссовет
 
 
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