https://1prime.ru/20260921/kitaj-873491647.html
Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации
Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации - 21.09.2026, ПРАЙМ
Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации
ПЕКИН, 21 сен – РИА новости. Делегации Китая и США провели конструктивные торгово-экономические консультации, а также обсудили связанные с ИИ вопросы, сообщает... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T05:42+0300
2026-09-21T05:42+0300
2026-09-21T05:42+0300
мировая экономика
нефть
китай
сша
кнр
скотт бессент
си цзиньпин
дональд трамп
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873491647.jpg?1789958556
ПЕКИН, 21 сен – РИА новости. Делегации Китая и США провели конструктивные торгово-экономические консультации, а также обсудили связанные с ИИ вопросы, сообщает в понедельник министерство коммерции КНР.
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провел консультации с министром финансов США Скоттом Бессентом и торгпредом США Джеймисоном Гриром в Нью-Йорке 20 сентября по местному времени, уточняет ведомство.
"Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым лидерами двух государств, и придерживаясь принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, обе стороны провели откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями по важным торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в заявлении минкоммерции КНР.
Стороны, в частности, обсудили реализацию консенсуса, достигнутого на предыдущих торгово-экономических консультациях, содействие двусторонней торговле и инвестициям, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом.
Хэ Лифэн 19-23 сентября находится в США для участия в китайско-американских консультациях по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон с визитом 24 сентября.
В мае президент США Дональд Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, нефть, китай, сша, кнр, скотт бессент, си цзиньпин, дональд трамп, госсовет
Мировая экономика, Нефть, КИТАЙ, США, КНР, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Госсовет
Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации
Китай и США провели конструктивные торгово-экономические консультации
ПЕКИН, 21 сен – РИА новости. Делегации Китая и США провели конструктивные торгово-экономические консультации, а также обсудили связанные с ИИ вопросы, сообщает в понедельник министерство коммерции КНР.
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провел консультации с министром финансов США Скоттом Бессентом и торгпредом США Джеймисоном Гриром в Нью-Йорке 20 сентября по местному времени, уточняет ведомство.
"Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым лидерами двух государств, и придерживаясь принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, обе стороны провели откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями по важным торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в заявлении минкоммерции КНР.
Стороны, в частности, обсудили реализацию консенсуса, достигнутого на предыдущих торгово-экономических консультациях, содействие двусторонней торговле и инвестициям, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом.
Хэ Лифэн 19-23 сентября находится в США для участия в китайско-американских консультациях по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон с визитом 24 сентября.
В мае президент США Дональд Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин.