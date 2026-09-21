https://1prime.ru/20260921/kriptoindustrija-873502077.html

Российская криптоиндустрия в легальном поле начнет работать до конца года

Российская криптоиндустрия в легальном поле начнет работать до конца года - 21.09.2026, ПРАЙМ

Российская криптоиндустрия в легальном поле начнет работать до конца года

Добавлены высказывания Чистюхина (последние три абзаца) | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:08+0300

2026-09-21T11:08+0300

2026-09-21T11:08+0300

финансы

россия

владимир чистюхин

банк россии

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873502077.jpg?1789978098

Добавлены высказывания Чистюхина (последние три абзаца) МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Российская криптоиндустрия в легальном поле начнет функционировать до конца текущего года, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Если наши коллеги в Минюсте будут к нам милостивы, мы сумеем с ними договориться, и акты будут вовремя зарегистрированы, то вполне возможно, что первые вступления в реестр, получение лицензий, где-то донастройка внутренних правил будет осуществлена еще до конца этого года, а это означает, что закон может начать работать", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. "Фактически мы увидим новых участников с новыми полномочиями, и криптоиндустрия в легальном поле начнет функционировать", - добавил он. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы. По его словам, сейчас идет процесс создания подзаконного регулирования. "Оно очень большое, значимое. У правительства есть свой кусок. У Центрального банка достаточно немалое количество нормативных актов, всего 27: семь - это акты первого ряда и 20 актов, которые мы считаем актами второго ряда, но тем не менее даже вот эти акты второго ряда должны быть приняты до конца октября, по нашему плану", - сказал он. Из семи первоначальных актов - это реестры, квалифицированные требования, настройка работы цифровых депозитариев, продолжил он. "Шесть актов уже находятся в министерстве юстиции, надеюсь, что и последний акт тоже в ближайшее время туда поступит", - отметил он. "Работа идет очень интенсивно, и мы не прекращаем находиться в постоянном контакте и диалоге с участниками финансового рынка для того, чтобы, с одной стороны, возможно, где-то качественно поднастроить свое подзаконное регулирование, свои нормативные акты, а с другой стороны, дать какие-то консультации, советы самим участникам относительно того, каким образом им входить в криптореестры разного рода и, соответственно, как планировать свою деятельность", - рассказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир чистюхин, банк россии, центральные банки, центральный банк