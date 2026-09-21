Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко заявил, что перевозчики не испытывают проблем из-за введения СПОТ - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/lukashenko-873506882.html
Лукашенко заявил, что перевозчики не испытывают проблем из-за введения СПОТ
Лукашенко заявил, что перевозчики не испытывают проблем из-за введения СПОТ - 21.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что перевозчики не испытывают проблем из-за введения СПОТ
Благодаря договоренностям с Россией белорусские перевозчики не испытывают серьезных проблем из-за введения РФ системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ),... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:27+0300
2026-09-21T12:27+0300
россия
белоруссия
армения
казахстан
александр лукашенко
еаэс
фнс россии
фнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873506882.jpg?1789982840
МИНСК, 21 сен – ПРАЙМ. Благодаря договоренностям с Россией белорусские перевозчики не испытывают серьезных проблем из-за введения РФ системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), заявил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщило госагентство Белта, тема введения Россией СПОТ была поднята во время доклада президенту председателя Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимира Орловского. "Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой и информирован, что вам удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения вот этих мер и наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем", - приводит агентство слова президента Белоруссии. С 1 июня для российских импортеров начал действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания товаров. С 1 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС в рамках действия СПОТ начали уплачивать обеспечительный платеж, при этом импортеры товаров из Белоруссии начнут его вносить с 1 ноября текущего года, сообщали ранее в ФНС. В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который подается заявка на ввоз товара (с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза и сумме обеспечительного платежа) и выдается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки). ФТС России, в свою очередь, проверяет этот QR-код. Целью создания системы являются предотвращение уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджеты и обеспечение законности оборота ввозимых в РФ товаров.
белоруссия
армения
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, армения, казахстан, александр лукашенко, еаэс, фнс россии, фнс
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, КАЗАХСТАН, Александр Лукашенко, ЕАЭС, ФНС России, ФНС
12:27 21.09.2026
 
Лукашенко заявил, что перевозчики не испытывают проблем из-за введения СПОТ

Лукашенко: белорусские перевозчики не испытывают серьезных проблем из-за введения СПОТ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 21 сен – ПРАЙМ. Благодаря договоренностям с Россией белорусские перевозчики не испытывают серьезных проблем из-за введения РФ системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщило госагентство Белта, тема введения Россией СПОТ была поднята во время доклада президенту председателя Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимира Орловского.
"Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой и информирован, что вам удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения вот этих мер и наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем", - приводит агентство слова президента Белоруссии.
С 1 июня для российских импортеров начал действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания товаров. С 1 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС в рамках действия СПОТ начали уплачивать обеспечительный платеж, при этом импортеры товаров из Белоруссии начнут его вносить с 1 ноября текущего года, сообщали ранее в ФНС.
В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который подается заявка на ввоз товара (с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза и сумме обеспечительного платежа) и выдается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки). ФТС России, в свою очередь, проверяет этот QR-код. Целью создания системы являются предотвращение уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджеты и обеспечение законности оборота ввозимых в РФ товаров.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯАРМЕНИЯКАЗАХСТАНАлександр ЛукашенкоЕАЭСФНС РоссииФНС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала