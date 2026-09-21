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Лукашенко заявил, что перевозчики не испытывают проблем из-за введения СПОТ

Лукашенко заявил, что перевозчики не испытывают проблем из-за введения СПОТ - 21.09.2026, ПРАЙМ

Лукашенко заявил, что перевозчики не испытывают проблем из-за введения СПОТ

Благодаря договоренностям с Россией белорусские перевозчики не испытывают серьезных проблем из-за введения РФ системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ),... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:27+0300

2026-09-21T12:27+0300

2026-09-21T12:27+0300

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МИНСК, 21 сен – ПРАЙМ. Благодаря договоренностям с Россией белорусские перевозчики не испытывают серьезных проблем из-за введения РФ системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), заявил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщило госагентство Белта, тема введения Россией СПОТ была поднята во время доклада президенту председателя Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимира Орловского. "Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой и информирован, что вам удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения вот этих мер и наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем", - приводит агентство слова президента Белоруссии. С 1 июня для российских импортеров начал действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания товаров. С 1 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС в рамках действия СПОТ начали уплачивать обеспечительный платеж, при этом импортеры товаров из Белоруссии начнут его вносить с 1 ноября текущего года, сообщали ранее в ФНС. В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который подается заявка на ввоз товара (с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза и сумме обеспечительного платежа) и выдается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки). ФТС России, в свою очередь, проверяет этот QR-код. Целью создания системы являются предотвращение уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджеты и обеспечение законности оборота ввозимых в РФ товаров.

белоруссия

армения

казахстан

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россия, белоруссия, армения, казахстан, александр лукашенко, еаэс, фнс россии, фнс