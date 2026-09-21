https://1prime.ru/20260921/minfin-873515848.html

Минфин ждет предложения от Минэнерго по нефтяным месторождениям

Минфин ждет предложения от Минэнерго по нефтяным месторождениям - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минфин ждет предложения от Минэнерго по нефтяным месторождениям

Минфин России ждет предложения от Минэнерго России на предмет расширения перечня нефтяных месторождений, относимых к четвертой группе применения налога на... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:50+0300

2026-09-21T14:50+0300

2026-09-21T14:51+0300

нефть

самарская область

алексей сазанов

александр дюков

минфин

минфин рф

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873515848.jpg?1789991492

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России ждет предложения от Минэнерго России на предмет расширения перечня нефтяных месторождений, относимых к четвертой группе применения налога на дополнительный доход (НДД), рассказал статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Мы ждем предложения от Минэнерго (РФ - ред.)", - сказал он, отвечая на опрос журналистов о том, принял ли какое-то решение Минфин РФ по поводу "расширения периметра" нефтяных месторождений, относимых к четвертой группе применения НДД. По его словам, предложения, скорее всего, предоставят ко второму чтению основных направлений налоговой политики. В отношении поддержки разработки трудноизвлекаемых запасов газа Сазанов добавил, что позиция Минфина будет представлена до конца октября. "Здесь необходимо выработать методику раздельного учета, чтобы четко это администрировать. Сейчас этот вопрос мы обсуждаем вместе с ФНС (Федеральной налоговой службой - ред.), с компаниями, Минэнерго. В любом случае надо определяться с позиции до конца октября", - пояснил журналистам замминистра финансов. В марте глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что диалог с Минфином ведется по ряду вопросов, в том числе о расширении четвертой группы НДД, о мерах стимулирования бурения. Также, по словам Дюкова, нефтяной отрасли необходимы меры стимулирования для работы с трудноизвлекаемыми запасами, доля которых в общем объеме добычи постоянно растет. НДД был введен с 2019 года, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых. С 2024 года недропользователи запасов вязкой и сверхвязкой нефти получили возможность применять режим НДД, если на добычу такой нефти приходится не менее 70% годового объема. Режим НДД включает в себя пять групп. В частности, к четвертой группе относятся новые месторождения Западной Сибири и ряд участков Оренбургской и Самарской областей. В отличие от НДПИ, налог на дополнительный доход взимается с финансового результата - с дохода от продаж за вычетом расходов на добычу и транспортировку. Ставка НДД - 50%.

самарская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, самарская область, алексей сазанов, александр дюков, минфин, минфин рф, фнс россии