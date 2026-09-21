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Минфин формирует бюджет исходя из цены отсечения в $50 за баррель - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин формирует бюджет исходя из цены отсечения в $50 за баррель
Минфин формирует бюджет исходя из цены отсечения в $50 за баррель - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин формирует бюджет исходя из цены отсечения в $50 за баррель
Минфин России формирует бюджет исходя из цены отсечения в бюджетном правиле в 50 долларов за баррель, но цена на нефть может быть и ниже, заявил минист финансов | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:09+0300
2026-09-21T16:09+0300
нефть
антон силуанов
минфин
минфин рф
фнб
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России формирует бюджет исходя из цены отсечения в бюджетном правиле в 50 долларов за баррель, но цена на нефть может быть и ниже, заявил минист финансов Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума. Ранее в понедельник он сообщил, что проект бюджета РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов правительство рассмотрит в четверг, 24 сентября. Бюджет на год, по его словам, подготовлен с дефицитом около 2% ВВП, что не представляет рисков. "Мы сейчас формируем бюджет исходя из цены отсечения 50 долларов за баррель", - сказал Силуанов. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа, если цена нефти на мировых рынках оказывается выше цены отсечения, которая была определена при формировании бюджета. "Все говорят – почему так мало, хотя на самом деле это не мало, эти деньги можно было бы направить на расходы! Но подождите, мы не должны подводить бюджет, создавать риски. А вдруг цена будет ниже, и не исключено, что это будет ниже, и скорее всего, это будет ниже. И что мы будем делать?", - пояснил глава Минфина. В начале сентября он говорил, что власти РФ для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель, другие варианты не рассматриваются.
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нефть, антон силуанов, минфин, минфин рф, фнб
Нефть, Антон Силуанов, Минфин, Минфин РФ, ФНБ
16:09 21.09.2026
 
Минфин формирует бюджет исходя из цены отсечения в $50 за баррель

Силуанов: Минфин формирует бюджет исходя из цены отсечения в $50 за баррель

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России формирует бюджет исходя из цены отсечения в бюджетном правиле в 50 долларов за баррель, но цена на нефть может быть и ниже, заявил минист финансов Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
Ранее в понедельник он сообщил, что проект бюджета РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов правительство рассмотрит в четверг, 24 сентября. Бюджет на год, по его словам, подготовлен с дефицитом около 2% ВВП, что не представляет рисков.
"Мы сейчас формируем бюджет исходя из цены отсечения 50 долларов за баррель", - сказал Силуанов.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа, если цена нефти на мировых рынках оказывается выше цены отсечения, которая была определена при формировании бюджета.
"Все говорят – почему так мало, хотя на самом деле это не мало, эти деньги можно было бы направить на расходы! Но подождите, мы не должны подводить бюджет, создавать риски. А вдруг цена будет ниже, и не исключено, что это будет ниже, и скорее всего, это будет ниже. И что мы будем делать?", - пояснил глава Минфина.
В начале сентября он говорил, что власти РФ для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель, другие варианты не рассматриваются.
 
НефтьАнтон СилуановМинфинМинфин РФФНБ
 
 
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