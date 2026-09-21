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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель - 21.09.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили снижение до 4%, а стоимость барреля впервые с начала сентября опустилась ниже 100 долларов, следует из данных торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:34+0300

2026-09-21T17:34+0300

2026-09-21T17:34+0300

энергетика

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 4%, а стоимость барреля впервые с начала сентября опустилась ниже 100 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,64% относительно предыдущего закрытия - до 100,09 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 9 сентября опускался ниже отметки в 100 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,08% - до 92,14 доллара за баррель.

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нефть, рынок, wti, brent