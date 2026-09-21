https://1prime.ru/20260921/neft-873523426.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель - 21.09.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили снижение до 4%, а стоимость барреля впервые с начала сентября опустилась ниже 100 долларов, следует из данных торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:34+0300
2026-09-21T17:34+0300
2026-09-21T17:34+0300
энергетика
нефть
рынок
wti
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 4%, а стоимость барреля впервые с начала сентября опустилась ниже 100 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,64% относительно предыдущего закрытия - до 100,09 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 9 сентября опускался ниже отметки в 100 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,08% - до 92,14 доллара за баррель.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, wti, brent
Энергетика, Нефть, Рынок, WTI, Brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 9 сентября
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 4%, а стоимость барреля впервые с начала сентября опустилась ниже 100 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,64% относительно предыдущего закрытия - до 100,09 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 9 сентября опускался ниже отметки в 100 долларов.
Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,08% - до 92,14 доллара за баррель.