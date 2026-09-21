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Стратегический резерв нефти США достиг минимума с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти США достиг минимума с октября 1982 года - 21.09.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США достиг минимума с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти США опустился до минимальных с октября 1982 года 284,6 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 18 сентября, следует из... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:45+0300
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нефть
сша
энергетика
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США опустился до минимальных с октября 1982 года 284,6 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 18 сентября, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 29 октября 1982 года, когда показатель составлял 284,268 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Стратегический резерв нефти США достиг минимума с октября 1982 года
Стратегический запас нефти США упал до минимальных с октября 1982 года 284,6 млн баррелей
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США опустился до минимальных с октября 1982 года 284,6 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 18 сентября, следует из данных минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 29 октября 1982 года, когда показатель составлял 284,268 миллиона баррелей.