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Стратегический резерв нефти США достиг минимума с октября 1982 года

Стратегический резерв нефти США достиг минимума с октября 1982 года - 21.09.2026, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти США достиг минимума с октября 1982 года

Стратегический резерв нефти США опустился до минимальных с октября 1982 года 284,6 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 18 сентября, следует из... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:45+0300

2026-09-21T17:45+0300

2026-09-21T17:45+0300

нефть

сша

энергетика

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США опустился до минимальных с октября 1982 года 284,6 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 18 сентября, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 29 октября 1982 года, когда показатель составлял 284,268 миллиона баррелей.

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нефть, сша