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Цена барреля нефти марки Brent опустилась до 99 долларов

Цена барреля нефти марки Brent опустилась до 99 долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки Brent опустилась до 99 долларов

Мировые цены на нефть ускорили падение до 4,5-5%, а стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась до 99 долларов, следует из данных торгов. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T19:29+0300

2026-09-21T19:29+0300

2026-09-21T19:29+0300

нефть

цена за баррель

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4,5-5%, а стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась до 99 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,54% относительно предыдущего закрытия - до 99,15 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 9 сентября опускался до уровня 99 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,79% - до 91,48 доллара за баррель.

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нефть, цена за баррель