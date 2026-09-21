https://1prime.ru/20260921/obemy-873517966.html

Москва в 2026 году оказала помощь порядка 60 регионам России

Москва в 2026 году оказала помощь порядка 60 регионам России - 21.09.2026, ПРАЙМ

Москва в 2026 году оказала помощь порядка 60 регионам России

Москва в 2026 году оказала помощь порядка 60 регионам России, объемы поддержки достигли рекордных цифр, заявил мэр столицы Сергей Собянин. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:41+0300

2026-09-21T15:41+0300

2026-09-21T15:51+0300

россия

москва

донецк

севастополь

сергей собянин

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873517966.jpg?1789995064

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Москва в 2026 году оказала помощь порядка 60 регионам России, объемы поддержки достигли рекордных цифр, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В понедельник Собянин принимает участие в пленарной сессии XI Московского финансового форума. "В этом году мы оказали помощь порядка 60 регионам в разной степени, в разных формах и так далее", - сказал он. Мэр отметил, что помощь была направлена участникам спецоперации и их семьям, Воздушно-космическим силам ПВО столицы, а также городам-побратимам - Донецку, Луганску и Севастополю. "В этом году мы достигли рекордного уровня объема. Не буду шокировать этими цифрами, но это вопросы, связанные с поддержкой участников СВО, их семей. Это огромная совместная работа с Воздушно-космическими силами ПВО Москвы. Это вопросы, связанные с поддержкой наших побратимов - Донецка, Луганска, Севастополя, Крыма, десятков других регионов - Курской, Белгородской, Брянской областей", - пояснил он. Собянин добавил, что проекты, реализуемые Москвой, зачастую выходят на федеральный уровень. "Проекты, которые мы с вами вместе реализуем, которые, в принципе, не московские, не городские проекты, это федеральные проекты, ну, например, строительство Бауманки. Это чисто федеральная задача", - подчеркнул он, обращаясь к министру финансов РФ Антону Силуанову. Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

москва

донецк

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, донецк, севастополь, сергей собянин, антон силуанов