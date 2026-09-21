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Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly

Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly - 21.09.2026, ПРАЙМ

Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly

Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly, документ выдан отделению в Амурской области, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T23:48+0300

2026-09-21T23:48+0300

2026-09-21T23:48+0300

банки

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly, документ выдан отделению в Амурской области, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Первый офис банка ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly ("Дружественный Китаю"). Орган по сертификации "Роскачество - Туризм" выдал соответствующий документ отделению банка в Благовещенске Амурской области", - говорится в сообщении. По словам экспертов, вывеска и все информационные материалы в офисе дублированы на китайский язык, навигация оборудована с помощью международных пиктограмм. Для общения с китайскими посетителями используется электронное устройство с функцией текстового и голосового перевода. Также в отделении доступен бесплатный Wi-Fi, организован обмен юаней на рубли и обратно. "Для китайского туриста наличие сертификата служит понятным сигналом о готовности принять его без языкового барьера. Включение банковского офиса в эту экосистему закрывает важную потребность путешественников - доступ к финансовым услугам в привычных условиях", - отметили в Роскачестве.

амурская область

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банки, финансы, бизнес, амурская область, благовещенск, втб, роскачество