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Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly
Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly - 21.09.2026, ПРАЙМ
Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly
Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly, документ выдан отделению в Амурской области, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T23:48+0300
2026-09-21T23:48+0300
банки
финансы
бизнес
амурская область
благовещенск
втб
роскачество
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly, документ выдан отделению в Амурской области, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Первый офис банка ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly ("Дружественный Китаю"). Орган по сертификации "Роскачество - Туризм" выдал соответствующий документ отделению банка в Благовещенске Амурской области", - говорится в сообщении. По словам экспертов, вывеска и все информационные материалы в офисе дублированы на китайский язык, навигация оборудована с помощью международных пиктограмм. Для общения с китайскими посетителями используется электронное устройство с функцией текстового и голосового перевода. Также в отделении доступен бесплатный Wi-Fi, организован обмен юаней на рубли и обратно. "Для китайского туриста наличие сертификата служит понятным сигналом о готовности принять его без языкового барьера. Включение банковского офиса в эту экосистему закрывает важную потребность путешественников - доступ к финансовым услугам в привычных условиях", - отметили в Роскачестве.
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192
40
192
40
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40
банки, финансы, бизнес, амурская область, благовещенск, втб, роскачество
Банки, Финансы, Бизнес, Амурская область, Благовещенск, ВТБ, Роскачество
23:48 21.09.2026
 
Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly

Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly, документ выдан отделению в Амурской области, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Первый офис банка ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly ("Дружественный Китаю"). Орган по сертификации "Роскачество - Туризм" выдал соответствующий документ отделению банка в Благовещенске Амурской области", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, вывеска и все информационные материалы в офисе дублированы на китайский язык, навигация оборудована с помощью международных пиктограмм. Для общения с китайскими посетителями используется электронное устройство с функцией текстового и голосового перевода. Также в отделении доступен бесплатный Wi-Fi, организован обмен юаней на рубли и обратно.
"Для китайского туриста наличие сертификата служит понятным сигналом о готовности принять его без языкового барьера. Включение банковского офиса в эту экосистему закрывает важную потребность путешественников - доступ к финансовым услугам в привычных условиях", - отметили в Роскачестве.
 
БанкиФинансыБизнесАмурская областьБлаговещенскВТБРоскачество
 
 
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