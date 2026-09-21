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Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly
Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly - 21.09.2026, ПРАЙМ
Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly
Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly, документ выдан отделению в Амурской области, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T23:48+0300
2026-09-21T23:48+0300
2026-09-21T23:48+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly, документ выдан отделению в Амурской области, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Первый офис банка ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly ("Дружественный Китаю"). Орган по сертификации "Роскачество - Туризм" выдал соответствующий документ отделению банка в Благовещенске Амурской области", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, вывеска и все информационные материалы в офисе дублированы на китайский язык, навигация оборудована с помощью международных пиктограмм. Для общения с китайскими посетителями используется электронное устройство с функцией текстового и голосового перевода. Также в отделении доступен бесплатный Wi-Fi, организован обмен юаней на рубли и обратно.
"Для китайского туриста наличие сертификата служит понятным сигналом о готовности принять его без языкового барьера. Включение банковского офиса в эту экосистему закрывает важную потребность путешественников - доступ к финансовым услугам в привычных условиях", - отметили в Роскачестве.
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банки, финансы, бизнес, амурская область, благовещенск, втб, роскачество
Банки, Финансы, Бизнес, Амурская область, Благовещенск, ВТБ, Роскачество
Первый офис ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly
Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Первый офис ВТБ получил сертификат соответствия по стандарту China Friendly, документ выдан отделению в Амурской области, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Первый офис банка ВТБ прошел сертификацию по стандарту China Friendly ("Дружественный Китаю"). Орган по сертификации "Роскачество - Туризм" выдал соответствующий документ отделению банка в Благовещенске Амурской области", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, вывеска и все информационные материалы в офисе дублированы на китайский язык, навигация оборудована с помощью международных пиктограмм. Для общения с китайскими посетителями используется электронное устройство с функцией текстового и голосового перевода. Также в отделении доступен бесплатный Wi-Fi, организован обмен юаней на рубли и обратно.
"Для китайского туриста наличие сертификата служит понятным сигналом о готовности принять его без языкового барьера. Включение банковского офиса в эту экосистему закрывает важную потребность путешественников - доступ к финансовым услугам в привычных условиях", - отметили в Роскачестве.