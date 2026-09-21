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Польский Orlen в 2027 году продаст Украине топливо на $500 млн

Польский Orlen в 2027 году продаст Украине топливо на $500 млн - 21.09.2026, ПРАЙМ

Польский Orlen в 2027 году продаст Украине топливо на $500 млн

Польский энергетический концерн Orlen в 2027 году продаст на Украину топливо на 500 миллионов долларов, сообщает агентство IAR. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:25+0300

2026-09-21T18:25+0300

2026-09-21T18:36+0300

нефть

газ

украина

центральная европа

orlen

нафтогаз украины

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ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen в 2027 году продаст на Украину топливо на 500 миллионов долларов, сообщает агентство IAR. "В следующем году Orlen должен продать Украине топливо на полмиллиарда долларов. Соответствующий меморандум польский концерн подписал с украинским "Нафтогазом", - говорится в сообщении. Кроме того, в соответствии с подписанным документом начнутся поставки украинской нефти для переработки на НПЗ Orlen в Центральной Европе, а также Orlen поможет Украине в логистике нефтепродуктов, передав ей подержанные топливные цистерны.

https://1prime.ru/20260915/orlen--873308640.html

украина

центральная европа

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нефть, газ, украина, центральная европа, orlen, нафтогаз украины