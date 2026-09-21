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Польский Orlen в 2027 году продаст Украине топливо на $500 млн - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Польский Orlen в 2027 году продаст Украине топливо на $500 млн
Польский Orlen в 2027 году продаст Украине топливо на $500 млн - 21.09.2026, ПРАЙМ
Польский Orlen в 2027 году продаст Украине топливо на $500 млн
Польский энергетический концерн Orlen в 2027 году продаст на Украину топливо на 500 миллионов долларов, сообщает агентство IAR. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:25+0300
2026-09-21T18:36+0300
нефть
газ
украина
центральная европа
orlen
нафтогаз украины
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ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen в 2027 году продаст на Украину топливо на 500 миллионов долларов, сообщает агентство IAR. "В следующем году Orlen должен продать Украине топливо на полмиллиарда долларов. Соответствующий меморандум польский концерн подписал с украинским "Нафтогазом", - говорится в сообщении. Кроме того, в соответствии с подписанным документом начнутся поставки украинской нефти для переработки на НПЗ Orlen в Центральной Европе, а также Orlen поможет Украине в логистике нефтепродуктов, передав ей подержанные топливные цистерны.
https://1prime.ru/20260915/orlen--873308640.html
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нефть, газ, украина, центральная европа, orlen, нафтогаз украины
Нефть, Газ, УКРАИНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА, Orlen, Нафтогаз Украины
18:25 21.09.2026 (обновлено: 18:36 21.09.2026)
 
Польский Orlen в 2027 году продаст Украине топливо на $500 млн

IAR: польский концерн Orlen в 2027 году продаст Украине топливо на 500 миллионов долларов

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ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen в 2027 году продаст на Украину топливо на 500 миллионов долларов, сообщает агентство IAR.
"В следующем году Orlen должен продать Украине топливо на полмиллиарда долларов. Соответствующий меморандум польский концерн подписал с украинским "Нафтогазом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в соответствии с подписанным документом начнутся поставки украинской нефти для переработки на НПЗ Orlen в Центральной Европе, а также Orlen поможет Украине в логистике нефтепродуктов, передав ей подержанные топливные цистерны.
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15 сентября, 13:16
 
НефтьГазУКРАИНАЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПАOrlenНафтогаз Украины
 
 
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