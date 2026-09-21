Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Четыре поезда отправятся позже из-за схода вагонов в Ростовской области - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/poezd-873517781.html
Четыре поезда отправятся позже из-за схода вагонов в Ростовской области
Четыре поезда отправятся позже из-за схода вагонов в Ростовской области - 21.09.2026, ПРАЙМ
Четыре поезда отправятся позже из-за схода вагонов в Ростовской области
Четыре пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка"... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:38+0300
2026-09-21T15:38+0300
бизнес
россия
адлер
ростовская область
чита
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873517781.jpg?1789994324
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Днем 20 сентября на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск было остановлено. "Из-за временной приостановки движения... изменяется время отправления поездов с начальных станций: №14 Сириус – Саратов отправится 21 сентября не ранее 21.30 вместо 18.02, №270 Адлер – Чита отправится 21 сентября не ранее 23.30 вместо 17.22, №346 Адлер – Нижневартовск отправится 21 сентября не ранее 20.00 вместо 19.10, №254 Новороссийск – Уфа отправится 21 сентября не ранее 20.10 вместо 19.15", - говорится в сообщении. Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для восстановления движения и сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
адлер
ростовская область
чита
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, адлер, ростовская область, чита, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, АДЛЕР, Ростовская область, ЧИТА, РЖД, Федеральная пассажирская компания
15:38 21.09.2026
 
Четыре поезда отправятся позже из-за схода вагонов в Ростовской области

Четыре пассажирских поезда отправятся позже из-за схода вагонов в Ростовской области

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Днем 20 сентября на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск было остановлено.
"Из-за временной приостановки движения... изменяется время отправления поездов с начальных станций: №14 Сириус – Саратов отправится 21 сентября не ранее 21.30 вместо 18.02, №270 Адлер – Чита отправится 21 сентября не ранее 23.30 вместо 17.22, №346 Адлер – Нижневартовск отправится 21 сентября не ранее 20.00 вместо 19.10, №254 Новороссийск – Уфа отправится 21 сентября не ранее 20.10 вместо 19.15", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для восстановления движения и сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
 
БизнесРОССИЯАДЛЕРРостовская областьЧИТАРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала