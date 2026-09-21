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Четыре поезда отправятся позже из-за схода вагонов в Ростовской области

Четыре поезда отправятся позже из-за схода вагонов в Ростовской области - 21.09.2026, ПРАЙМ

Четыре поезда отправятся позже из-за схода вагонов в Ростовской области

Четыре пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка"... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:38+0300

2026-09-21T15:38+0300

2026-09-21T15:38+0300

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адлер

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ржд

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Днем 20 сентября на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск было остановлено. "Из-за временной приостановки движения... изменяется время отправления поездов с начальных станций: №14 Сириус – Саратов отправится 21 сентября не ранее 21.30 вместо 18.02, №270 Адлер – Чита отправится 21 сентября не ранее 23.30 вместо 17.22, №346 Адлер – Нижневартовск отправится 21 сентября не ранее 20.00 вместо 19.10, №254 Новороссийск – Уфа отправится 21 сентября не ранее 20.10 вместо 19.15", - говорится в сообщении. Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для восстановления движения и сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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