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Два пассажирских поезда отправятся позже из-за схода грузового состава
Два пассажирских поезда отправятся позже из-за схода грузового состава - 21.09.2026, ПРАЙМ
Два пассажирских поезда отправятся позже из-за схода грузового состава
Два пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода грузового состава в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:53+0300
2026-09-21T19:53+0300
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ржд
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Два пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода грузового состава в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Днем 20 сентября на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск было остановлено.
"В связи с временной приостановкой движения на перегоне Двойная - Ельмут Северо-Кавказской железной дороги изменяется время отправления поездов с начальных станций: №44 Сириус - Москва отправится 22 сентября не ранее 1.00 вместо 19.42 (21 сентября), №201 Анапа - Красноярск отправится 21 сентября не ранее 23.00 вместо 19.30", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для восстановления движения и сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, МОСКВА, АНАПА, РЖД, Федеральная пассажирская компания
Два пассажирских поезда отправятся позже из-за схода грузового состава
ФПК: два пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода вагонов в Ростовской области
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Два пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода грузового состава в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Днем 20 сентября на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск было остановлено.
"В связи с временной приостановкой движения на перегоне Двойная - Ельмут Северо-Кавказской железной дороги изменяется время отправления поездов с начальных станций: №44 Сириус - Москва отправится 22 сентября не ранее 1.00 вместо 19.42 (21 сентября), №201 Анапа - Красноярск отправится 21 сентября не ранее 23.00 вместо 19.30", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для восстановления движения и сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).