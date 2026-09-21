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Шесть поездов проследуют измененным маршрутом из-за схода вагонов

Шесть поездов проследуют измененным маршрутом из-за схода вагонов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Шесть поездов проследуют измененным маршрутом из-за схода вагонов

Шесть пассажирских поездов дальнего следования проследуют измененным маршрутом из-за схода вагонов грузового состава в Ростовской области, сообщила "Федеральная | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:28+0300

2026-09-21T09:28+0300

2026-09-21T09:28+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов дальнего следования проследуют измененным маршрутом из-за схода вагонов грузового состава в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Днем 20 сентября на перегоне Двойная - Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле - Сальск было остановлено. "О движении поездов в Ростовской области… В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут Северо-Кавказской железной дороги ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места", - говорится в сообщении. Через станции Волгоград – Морозовская – Лихая – Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая проследуют поезда №363 Челябинск – Сириус отправлением 19 сентября, №491 Казань - Адлер отправлением 20 сентября и №127 Красноярск – Адлер отправлением 18 сентября. Через станции Тихорецкая – Батайск – Лихая – Морозовская с выходом на основной маршрут на станции Волгоград проследуют поезда №354 Сириус - Пермь отправлением 20 сентября, №462 Адлер - Уфа отправлением 20 сентября и №510 Новороссийск – Казань отправлением 21 сентября. "Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения на участке. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - отмечает ФПК. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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