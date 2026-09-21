https://1prime.ru/20260921/polsha-873517214.html

"Американцы выбирают место": в Польше появится база США

"Американцы выбирают место": в Польше появится база США - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Американцы выбирают место": в Польше появится база США

В Польше вскоре может появиться постоянная база американских войск, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. Сейчас военные США присутствуют в... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:16+0300

2026-09-21T15:16+0300

2026-09-21T15:16+0300

общество

польша

дональд трамп

сейм

кароль навроцкий

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/19/841261963_0:288:2400:1638_1920x0_80_0_0_11b3d4760e7a31cf27ebefc90d341bb6.jpg

МОСКВА, 21 сент — ПРАЙМ. В Польше вскоре может появиться постоянная база американских войск, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. Сейчас военные США присутствуют в стране на ротационной основе, однако, по словам польских политиков, решение о постоянной дислокации уже близко."Мы очень близки к моменту, когда американцы примут решение о постоянной базе. Я надеюсь, что это будет в Нижней Силезии, в окрестностях Вроцлава. Они посетили Вроцлав и несколько локаций в Нижней Силезии и Великой Польше", — заявил депутат Сейма от "Гражданской коалиции" Роберт Кропивницкий.Среди вероятных мест дислокации СМИ называют Познань, Повидз и Щецин. По данным Business Insider, рассматриваются три воеводства: Нижнесилезское, Западно-Поморское и Любушское. Депутат от "Новых левых" Анджей Шейна рассчитывает, что в Польше будет размещена американская танковая дивизия.Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о "значительном прогрессе" в создании базы, поблагодарив за это президента Польши Кароля Навроцкого. Навроцкий в ответ выразил благодарность Трампу за "дружбу и решительную приверженность польско-американскому партнёрству". Окончательное решение американской стороны пока не принято.

польша

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , польша, дональд трамп, сейм, кароль навроцкий, сша, мировая экономика