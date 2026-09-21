Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Американцы выбирают место": в Польше появится база США - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/polsha-873517214.html
"Американцы выбирают место": в Польше появится база США
"Американцы выбирают место": в Польше появится база США - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Американцы выбирают место": в Польше появится база США
В Польше вскоре может появиться постоянная база американских войск, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. Сейчас военные США присутствуют в... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:16+0300
2026-09-21T15:16+0300
общество
польша
дональд трамп
сейм
кароль навроцкий
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/19/841261963_0:288:2400:1638_1920x0_80_0_0_11b3d4760e7a31cf27ebefc90d341bb6.jpg
МОСКВА, 21 сент — ПРАЙМ. В Польше вскоре может появиться постоянная база американских войск, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. Сейчас военные США присутствуют в стране на ротационной основе, однако, по словам польских политиков, решение о постоянной дислокации уже близко."Мы очень близки к моменту, когда американцы примут решение о постоянной базе. Я надеюсь, что это будет в Нижней Силезии, в окрестностях Вроцлава. Они посетили Вроцлав и несколько локаций в Нижней Силезии и Великой Польше", — заявил депутат Сейма от "Гражданской коалиции" Роберт Кропивницкий.Среди вероятных мест дислокации СМИ называют Познань, Повидз и Щецин. По данным Business Insider, рассматриваются три воеводства: Нижнесилезское, Западно-Поморское и Любушское. Депутат от "Новых левых" Анджей Шейна рассчитывает, что в Польше будет размещена американская танковая дивизия.Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о "значительном прогрессе" в создании базы, поблагодарив за это президента Польши Кароля Навроцкого. Навроцкий в ответ выразил благодарность Трампу за "дружбу и решительную приверженность польско-американскому партнёрству". Окончательное решение американской стороны пока не принято.
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/19/841261963_1:0:2400:1799_1920x0_80_0_0_9f74605fee17de3556ad2ed1e68a48d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , польша, дональд трамп, сейм, кароль навроцкий, сша, мировая экономика
Общество , ПОЛЬША, Дональд Трамп, Сейм, Кароль Навроцкий, США, Мировая экономика
15:16 21.09.2026
 
"Американцы выбирают место": в Польше появится база США

Do Rzeczy: американцы посетили Вроцлав и локации в Нижней Силезии и Великой Польше

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сент — ПРАЙМ. В Польше вскоре может появиться постоянная база американских войск, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Do Rzeczy. Сейчас военные США присутствуют в стране на ротационной основе, однако, по словам польских политиков, решение о постоянной дислокации уже близко.
"Мы очень близки к моменту, когда американцы примут решение о постоянной базе. Я надеюсь, что это будет в Нижней Силезии, в окрестностях Вроцлава. Они посетили Вроцлав и несколько локаций в Нижней Силезии и Великой Польше", — заявил депутат Сейма от "Гражданской коалиции" Роберт Кропивницкий.
Среди вероятных мест дислокации СМИ называют Познань, Повидз и Щецин. По данным Business Insider, рассматриваются три воеводства: Нижнесилезское, Западно-Поморское и Любушское. Депутат от "Новых левых" Анджей Шейна рассчитывает, что в Польше будет размещена американская танковая дивизия.
Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о "значительном прогрессе" в создании базы, поблагодарив за это президента Польши Кароля Навроцкого. Навроцкий в ответ выразил благодарность Трампу за "дружбу и решительную приверженность польско-американскому партнёрству". Окончательное решение американской стороны пока не принято.
 
ОбществоПОЛЬШАДональд ТрампСеймКароль НавроцкийСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала