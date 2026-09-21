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"Сибур" рассчитывает получать нефтехимическое сырье из отходов

"Сибур" рассчитывает получать нефтехимическое сырье из отходов - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Сибур" рассчитывает получать нефтехимическое сырье из отходов

ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" рассчитывает, что в ближайшее время сможет в пилотном режиме получать нефтехимическое сырье из отходов... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:16+0300

2026-09-21T09:16+0300

2026-09-21T09:16+0300

нефть

сибур

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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. "Сибур" рассчитывает, что в ближайшее время сможет в пилотном режиме получать нефтехимическое сырье из отходов с помощью технологии химической переработки смешанных пластиков (термолиз), сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов. "Рассчитываю, что нефтехимическое сырье из вторички мы при помощи термолиза сможем получать уже в ближайшее время - на одном, а может, даже на двух пилотах. "Сибур" сейчас на пороге запуска этой технологии, пока в пилотном режиме", - сказал Карисалов. Он добавил, что компания внимательно изучает генеральную схему по отходам, чтобы, в том числе, определить возможные сценарии сырьевого обеспечения проектов по вовлечению в переработку "вторички". Одна из целей "Сибура" в рамках Стратегии устойчивого развития - до 2029 года разработать, внедрить и масштабировать технологии термолиза, которые обеспечат "качественно новый подход" к переработке пластика. В прошлом году предприятие "Сибура" "Нижнекамскнефтехим" инициировало общественные обсуждения возможного строительства установки термолиза смешанного пластикового сырья мощностью 5 тысяч тонн в год. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, сибур