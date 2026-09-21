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Силуанов рассказал о цене отсечения по нефти в бюджетном правиле

Силуанов рассказал о цене отсечения по нефти в бюджетном правиле - 21.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о цене отсечения по нефти в бюджетном правиле

Цена отсечения по нефти в бюджетном правиле в 50 долларов за баррель предусматривается на трехлетний период 2027-2029 годов, сообщил журналистам министр... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:09+0300

2026-09-21T16:09+0300

2026-09-21T16:09+0300

нефть

антон силуанов

цена за баррель

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Цена отсечения по нефти в бюджетном правиле в 50 долларов за баррель предусматривается на трехлетний период 2027-2029 годов, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Московского финансового форума (МФФ). "На трехлетку", - ответил Силуанов на вопрос, на какой срок планируется установить цену отсечения в 50 долларов за баррель.

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нефть, антон силуанов, цена за баррель