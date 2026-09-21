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FT: сделка по продаже "Лукойлом" зарубежных активов застопорилась в США

FT: сделка по продаже "Лукойлом" зарубежных активов застопорилась в США - 21.09.2026, ПРАЙМ

FT: сделка по продаже "Лукойлом" зарубежных активов застопорилась в США

Согласование сделки по продаже компанией "Лукойл" своих зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle уже почти 10 месяцев как затерялось... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:32+0300

2026-09-21T14:32+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Согласование сделки по продаже компанией "Лукойл" своих зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle уже почти 10 месяцев как затерялось между ведомствами Соединенных Штатов в ожидании окончательного одобрения администрации президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. "Сделка по передаче зарубежного нефтяного бизнеса "Лукойла" стоимостью 20 миллиардов долларов американской частной инвестиционной группе Carlyle уже почти десять месяцев как застряла в процедуре одобрения американскими властями", - говорится в статье. Офис Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) уже выдал разрешение на передачу активов российской компании в 17 странах, однако сделка ожидает итогового одобрения администрации Трампа, рассказали источники издания. По их словам, решение зависло в межведомственных согласованиях между Советом национальной безопасности, госдепартаментом и министерством энергетики. "Мы потеряли его (согласования – ред.) след. Оно просто испарилось", - сказал один из источников, принимающий участие в процессе согласования. В компании Carlyle выразили надежду на то, что вопрос все же будет решен. Источники газеты оценили потенциал переработки нефти зарубежными активами "Лукойла" в 100-150 тысяч баррелей в сутки с учетом ремонта на НПЗ в Румынии. Всего же три завода в Болгарии, Румынии и Нидерландах (в последнем у российской компании 45%) могут перерабатывать до 400 тысяч баррелей в день, пишет издание. Власти США регулярно продлевают срок действия временных лицензий, которые позволяют этим НПЗ продолжать работу в условиях санкций. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США в октябре ввело санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. В январе "Лукойл" сообщил, что предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, исключая активы в Казахстане.

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бизнес, сша, румыния, болгария, дональд трамп, лукойл, нпз