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"Трамп все перепутал": дефицит топлива вызвала отнюдь не Россия

"Трамп все перепутал": дефицит топлива вызвала отнюдь не Россия - 21.09.2026, ПРАЙМ

"Трамп все перепутал": дефицит топлива вызвала отнюдь не Россия

Цены на дизель достигли исторических максимумов, и президент США Дональд Трамп утверждает, что рост вызван конфликтом между Россией и Украиной, а не войной с... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T00:55+0300

2026-09-21T00:55+0300

2026-09-21T00:55+0300

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сша

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Цены на дизель достигли исторических максимумов, и президент США Дональд Трамп утверждает, что рост вызван конфликтом между Россией и Украиной, а не войной с Ираном, начавшейся почти семь месяцев назад. Однако данные Bloomberg и оценки энергетических аналитиков указывают на противоположное: именно иранский конфликт стал крупнейшим драйвером дефицита.Согласно оценкам Energy Aspects, Kpler и Vortexa, с марта по август поставки дизеля с Ближнего Востока сократились в среднем на 770 тысяч баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Потери российского экспорта за тот же период составили около 350 тысяч баррелей в сутки — более чем вдвое меньше. Как отмечает Bloomberg, мировой энергетический рынок был дестабилизирован: ожидавшийся профицит нефти был "стёрт" иранским конфликтом после атак США и Израиля на Тегеран в конце февраля.Ситуация усугубилась в июле и августе, когда Москва ввела запрет на экспорт дизеля на фоне серии атак на российские НПЗ. Поставки упали на 615 тысяч баррелей в сутки год к году — почти столько же, сколько было потеряно на Ближнем Востоке."В чисто объёмном выражении Иран значит больше. Но цены определяются на марже", — отметил глава отдела нефтепродуктов FGE NexantECA Юджин Линделл, добавив, что изъятие дополнительных сотен тысяч баррелей превратило сверхнапряжённый рынок в исторически напряжённый.Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс настаивает, что Трамп прав, а США благодаря его энергетической повестке являются ведущим производителем и экспортёром нефти. Россия обычно занимает второе место в мире по экспорту дизеля — около 930 тысяч баррелей в сутки в 2024 году, тогда как Ближний Восток как регион экспортировал порядка 1,7 миллиона баррелей в сутки.Европейские фьючерсы на дизель в первые месяцы иранской войны выросли более чем на 100%, а американские контракты во вторник закрылись на историческом максимуме. Аналитики отмечают: соглашение России и Украины о прекращении ударов по энергоинфраструктуре могло бы дать некоторое облегчение, но не решило бы проблему дефицита полностью.

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нефть, сша, ближний восток, украина, дональд трамп, bloomberg, нпз