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Нефтяная сделка Трампа с Венесуэлой упирается в старые месторождения

Нефтяная сделка Трампа с Венесуэлой упирается в старые месторождения - 21.09.2026, ПРАЙМ

Нефтяная сделка Трампа с Венесуэлой упирается в старые месторождения

Нефтяная сделка администрации Трампа с Венесуэлой, включающая 17 месторождений, даёт США контрольный контроль над значительной частью нефтяных богатств страны,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:37+0300

2026-09-21T14:37+0300

2026-09-21T14:37+0300

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венесуэла

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МОСКВА, 21 сент — ПРАЙМ. Нефтяная сделка администрации Трампа с Венесуэлой, включающая 17 месторождений, даёт США контрольный контроль над значительной частью нефтяных богатств страны, пишет Bloomberg. Однако её успех зависит от месторождений, которые устарели, деградировали или дороги в доступе. Компания North American Blue Energy Partners (NABEP) намерена более чем удвоить добычу, добавив около 300 тысяч баррелей в день за два года."Добыча нефти в Венесуэле может помочь диверсифицироваться от других геополитических очагов, но рост, вероятно, будет слишком постепенным, чтобы быть единственным решением", — заявила старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Луиса Паласиос.Наилучшие шансы на быстрый рост имеют месторождения у озера Маракайбо, которые могут добавить около 200 тысяч баррелей в день за 18–24 месяца. Остальные расположены в поясе Ориноко — удалённом районе со сверхтяжёлой нефтью, требующей специализированного оборудования. По оценкам экспертов, достичь 500 тысяч баррелей в день за два года невозможно: более реалистичная цель — около 70 тысяч дополнительных баррелей.Сделка сталкивается с критикой в Венесуэле, где её называют отказом от суверенитета. При этом администрация Трампа рассчитывает, что соглашение подтолкнёт других производителей инвестировать в запасы, теперь находящиеся в сфере влияния США. Венесуэла надеется увеличить общую добычу до 1,4 миллиона баррелей в день к концу года, но эксперты указывают на риски: разрушенную инфраструктуру, высокие затраты на электроэнергию и возможные споры по контрактам.

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нефть, венесуэла, bloomberg, сша