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Вэнс призвал штаты снизить налоги на бензин - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Вэнс призвал штаты снизить налоги на бензин
Вэнс призвал штаты снизить налоги на бензин - 21.09.2026, ПРАЙМ
Вэнс призвал штаты снизить налоги на бензин
Администрация президента США Дональда Трампа призывает власти штатов рассмотреть возможность снижения налогов на бензин, чтобы облегчить финансовую нагрузку на... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:37+0300
2026-09-21T18:40+0300
нефть
сша
иран
израиль
джей ди вэнс
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа призывает власти штатов рассмотреть возможность снижения налогов на бензин, чтобы облегчить финансовую нагрузку на американцев на фоне высоких цен на топливо, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Одна из вещей, о которых говорил президент (США Дональд Трамп- ред.) - это поощрение некоторых штатов к освобождению американцев от налогов на бензин", - сказал Вэнс, отвечая на вопрос о высоких ценах на бензин. По его словам, власти США предпринимают меры как для снижения цен, так и для поддержки американцев в этот период. Вэнс связал высокие цены на энергоносители с действиями Ирана в отношении международного судоходства и заявил, что США намерены противодействовать им. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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нефть, сша, иран, израиль, джей ди вэнс, дональд трамп
Нефть, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
18:37 21.09.2026 (обновлено: 18:40 21.09.2026)
 
Вэнс призвал штаты снизить налоги на бензин

Вице-президент США Вэнс призвал штаты снизить налоги на бензин

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ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа призывает власти штатов рассмотреть возможность снижения налогов на бензин, чтобы облегчить финансовую нагрузку на американцев на фоне высоких цен на топливо, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Одна из вещей, о которых говорил президент (США Дональд Трамп- ред.) - это поощрение некоторых штатов к освобождению американцев от налогов на бензин", - сказал Вэнс, отвечая на вопрос о высоких ценах на бензин.
По его словам, власти США предпринимают меры как для снижения цен, так и для поддержки американцев в этот период.
Вэнс связал высокие цены на энергоносители с действиями Ирана в отношении международного судоходства и заявил, что США намерены противодействовать им.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
НефтьСШАИРАНИЗРАИЛЬДжей Ди ВэнсДональд Трамп
 
 
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