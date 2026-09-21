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Вэнс призвал штаты снизить налоги на бензин

Вэнс призвал штаты снизить налоги на бензин - 21.09.2026, ПРАЙМ

Вэнс призвал штаты снизить налоги на бензин

Администрация президента США Дональда Трампа призывает власти штатов рассмотреть возможность снижения налогов на бензин, чтобы облегчить финансовую нагрузку на... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:37+0300

2026-09-21T18:37+0300

2026-09-21T18:40+0300

нефть

сша

иран

израиль

джей ди вэнс

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа призывает власти штатов рассмотреть возможность снижения налогов на бензин, чтобы облегчить финансовую нагрузку на американцев на фоне высоких цен на топливо, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Одна из вещей, о которых говорил президент (США Дональд Трамп- ред.) - это поощрение некоторых штатов к освобождению американцев от налогов на бензин", - сказал Вэнс, отвечая на вопрос о высоких ценах на бензин. По его словам, власти США предпринимают меры как для снижения цен, так и для поддержки американцев в этот период. Вэнс связал высокие цены на энергоносители с действиями Ирана в отношении международного судоходства и заявил, что США намерены противодействовать им. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

сша

иран

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нефть, сша, иран, израиль, джей ди вэнс, дональд трамп