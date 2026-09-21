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На Урале прокуратура начала проверку после прерванного полета Superjet
На Урале прокуратура начала проверку после прерванного полета Superjet - 21.09.2026, ПРАЙМ
На Урале прокуратура начала проверку после прерванного полета Superjet
Уральская транспортная прокуратура начала проверку по истории о прерванном из-за технических неполадок полете самолета, выполнявшего рейс Москва – Салехард,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:13+0300
2026-09-21T10:13+0300
2026-09-21T10:13+0300
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по истории о прерванном из-за технических неполадок полете самолета, выполнявшего рейс Москва – Салехард, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
В понедельник в СМИ появилась информация, что Superjet, направлявшийся из московского "Домодедово" в Салехард, прервал взлет из-за работы системы предупреждения пожара вспомогательной силовой установки в кабине пилотов.
"Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства", – сказала собеседница агентства.
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бизнес, россия, салехард, москва, аэропорт домодедово
Бизнес, РОССИЯ, Салехард, МОСКВА, аэропорт Домодедово
На Урале прокуратура начала проверку после прерванного полета Superjet
Прокуратура начала проверку по истории о прерванном из-за неполадок полете Superjet
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по истории о прерванном из-за технических неполадок полете самолета, выполнявшего рейс Москва – Салехард, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
В понедельник в СМИ появилась информация, что Superjet, направлявшийся из московского "Домодедово" в Салехард, прервал взлет из-за работы системы предупреждения пожара вспомогательной силовой установки в кабине пилотов.
"Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства", – сказала собеседница агентства.