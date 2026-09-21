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Венгрия попросила США не наказывать ее за закупку энергоносителей из России - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Венгрия попросила США не наказывать ее за закупку энергоносителей из России
Венгрия попросила США не наказывать ее за закупку энергоносителей из России - 21.09.2026, ПРАЙМ
Венгрия попросила США не наказывать ее за закупку энергоносителей из России
Венгрия попросила США не применять против нее вторичные санкции за закупку российских энергоресурсов, сообщил председатель комиссии по иностранным делам... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:58+0300
2026-09-21T18:12+0300
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БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Венгрия попросила США не применять против нее вторичные санкции за закупку российских энергоресурсов, сообщил председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду по итогам своего визита в Штаты. "Я также попросил о содействии, чтобы на время переходного периода наша страна избежала действия американских штрафных мер, направленных против закупки российских энергоносителей", - написал Хайду на своей странице в социальной сети Facebook*. Кроме того, Хайду попросил поддержки у американских конгрессменов в том, чтобы Венгрия и дальше могла снижать зависимость от российский энергии и обеспечила поставки энергоресурсов из нескольких источников. В сентябре министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что страна готова выполнить требование Евросоюза о полном запрете поставок российских энергоносителей к октябрю 2027 года. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре 2025 года заявил в интервью РИА Новости, что РФ не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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нефть, венгрия, сша, facebook, meta, ес
Нефть, ВЕНГРИЯ, США, Facebook, Meta, ЕС
17:58 21.09.2026 (обновлено: 18:12 21.09.2026)
 
Венгрия попросила США не наказывать ее за закупку энергоносителей из России

Хайду: Венгрия попросила США не применять санкции за закупку российских энергоресурсов

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БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Венгрия попросила США не применять против нее вторичные санкции за закупку российских энергоресурсов, сообщил председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду по итогам своего визита в Штаты.
"Я также попросил о содействии, чтобы на время переходного периода наша страна избежала действия американских штрафных мер, направленных против закупки российских энергоносителей", - написал Хайду на своей странице в социальной сети Facebook*.
Кроме того, Хайду попросил поддержки у американских конгрессменов в том, чтобы Венгрия и дальше могла снижать зависимость от российский энергии и обеспечила поставки энергоресурсов из нескольких источников.
В сентябре министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что страна готова выполнить требование Евросоюза о полном запрете поставок российских энергоносителей к октябрю 2027 года.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре 2025 года заявил в интервью РИА Новости, что РФ не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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