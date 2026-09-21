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Курс юаня по итогам торгов упал до 12,5 рубля

Курс юаня по итогам торгов упал до 12,5 рубля - 21.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торгов упал до 12,5 рубля

Курс юаня по итогам торгов снизился до 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T19:17+0300

2026-09-21T19:17+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов снизился до 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, закрыв торги на отметке 12,5 рубля.

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рынок, юань, рубль, торги, мосбиржа