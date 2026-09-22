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Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении
Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении - 22.09.2026, ПРАЙМ
Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении
Возможность открытия Арменией рынков в Европе для экспорта продукции - это вопрос конкурентоспособности и качества товара, считает глава Минсельхоза России... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:46+0300
2026-09-22T19:55+0300
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сельское хозяйство
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оксана лут
сергей данкверт
россельхознадзор
минсельхоз
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Возможность открытия Арменией рынков в Европе для экспорта продукции - это вопрос конкурентоспособности и качества товара, считает глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно", - сказала Лут, отвечая на вопрос журналистов о том, получится ли у Армении открыть для себя рынки в Европе. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
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россия, сельское хозяйство, армения, европа, оксана лут, сергей данкверт, россельхознадзор, минсельхоз, еаэс
РОССИЯ, Сельское хозяйство, АРМЕНИЯ, ЕВРОПА, Оксана Лут, Сергей Данкверт, Россельхознадзор, Минсельхоз, ЕАЭС
19:46 22.09.2026 (обновлено: 19:55 22.09.2026)
 
Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении

Лут назвала возможность открытия Арменией рынков в Европе вопросом качества товаров

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Возможность открытия Арменией рынков в Европе для экспорта продукции - это вопрос конкурентоспособности и качества товара, считает глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно", - сказала Лут, отвечая на вопрос журналистов о том, получится ли у Армении открыть для себя рынки в Европе.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
 
РОССИЯСельское хозяйствоАРМЕНИЯЕВРОПАОксана ЛутСергей ДанквертРоссельхознадзорМинсельхозЕАЭС
 
 
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