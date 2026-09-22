https://1prime.ru/20260922/armenija-873568212.html
Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении
Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении - 22.09.2026, ПРАЙМ
Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении
Возможность открытия Арменией рынков в Европе для экспорта продукции - это вопрос конкурентоспособности и качества товара, считает глава Минсельхоза России... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:46+0300
2026-09-22T19:46+0300
2026-09-22T19:55+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Возможность открытия Арменией рынков в Европе для экспорта продукции - это вопрос конкурентоспособности и качества товара, считает глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно", - сказала Лут, отвечая на вопрос журналистов о том, получится ли у Армении открыть для себя рынки в Европе. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
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россия, сельское хозяйство, армения, европа, оксана лут, сергей данкверт, россельхознадзор, минсельхоз, еаэс
РОССИЯ, Сельское хозяйство, АРМЕНИЯ, ЕВРОПА, Оксана Лут, Сергей Данкверт, Россельхознадзор, Минсельхоз, ЕАЭС
Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении
Лут назвала возможность открытия Арменией рынков в Европе вопросом качества товаров
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Возможность открытия Арменией рынков в Европе для экспорта продукции - это вопрос конкурентоспособности и качества товара, считает глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно", - сказала Лут, отвечая на вопрос журналистов о том, получится ли у Армении открыть для себя рынки в Европе.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.