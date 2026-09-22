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Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении

Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении - 22.09.2026, ПРАЙМ

Лут оценила перспективы открытия рынков Европы для Армении

Возможность открытия Арменией рынков в Европе для экспорта продукции - это вопрос конкурентоспособности и качества товара, считает глава Минсельхоза России... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:46+0300

2026-09-22T19:46+0300

2026-09-22T19:55+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Возможность открытия Арменией рынков в Европе для экспорта продукции - это вопрос конкурентоспособности и качества товара, считает глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно", - сказала Лут, отвечая на вопрос журналистов о том, получится ли у Армении открыть для себя рынки в Европе. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.

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россия, сельское хозяйство, армения, европа, оксана лут, сергей данкверт, россельхознадзор, минсельхоз, еаэс