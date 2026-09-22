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АТОР назвала главные страны-поставщики иностранных туристов в Россию - 22.09.2026, ПРАЙМ
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АТОР назвала главные страны-поставщики иностранных туристов в Россию
АТОР назвала главные страны-поставщики иностранных туристов в Россию - 22.09.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала главные страны-поставщики иностранных туристов в Россию
Китай, Юго-Восточная Азия, Индия и страны Персидского залива являются главными странами-поставщиками иностранных туристов в Россию, рассказали в Ассоциации... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:26+0300
2026-09-22T12:15+0300
бизнес
туризм
россия
китай
индия
персидский залив
атор
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Китай, Юго-Восточная Азия, Индия и страны Персидского залива являются главными странами-поставщиками иностранных туристов в Россию, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Главными поставщиками туристов в Россию сегодня стали страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Индия, Китай", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, в первом полугодии 2026 года безусловным лидером стал Китай, визиты граждан КНР составляют 56,2% всего въездного потока в Россию с туристическими целями. "В первом полугодии, большая часть которого приходится на низкий сезон въездного туризма, число туристических визитов из Китая выросло на 19,7%", - добавили в АТОР. При этом количество туристов из Турции выросло также на 19,7% в годовом выражении. "На 15% вырос турпоток из Индии. Это хороший знак: туроператоры считают высоким потенциал этого рынка. Количество туристических визитов из Южной Кореи выросло на 23,8%", - поделились в ассоциации. Отмечается, что в силу низкой прошлогодней базы Вьетнам также показал увеличение - на 69%, а турпоток из Малайзии вырос на 20,9%. По данным туроператоров, прежде всего иностранные туристы отправляются в Москву и Санкт-Петербург, однако запросы путешественников различаются в зависимости от страны: туристам из Китая интересны экскурсии и музеи, а из стран Ближнего Востока и Индии - активный отдых, природа и шопинг. "Туроператоры уже фиксируют интерес зарубежных гостей к Сочи и Красной Поляне. Среди факторов спроса – природа, горы, курортная инфраструктура и наличие игорной зоны", - отметили в АТОР. При этом иностранных гостей также привлекают Казань, Владивосток и Мурманская область.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, туризм, россия, китай, индия, персидский залив, атор
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, АТОР
11:26 22.09.2026 (обновлено: 12:15 22.09.2026)
 
АТОР назвала главные страны-поставщики иностранных туристов в Россию

АТОР: главными поставщиками иностранных туристов в Россию стали Китай, Индия и Индия

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Китай, Юго-Восточная Азия, Индия и страны Персидского залива являются главными странами-поставщиками иностранных туристов в Россию, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Главными поставщиками туристов в Россию сегодня стали страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Индия, Китай", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, в первом полугодии 2026 года безусловным лидером стал Китай, визиты граждан КНР составляют 56,2% всего въездного потока в Россию с туристическими целями. "В первом полугодии, большая часть которого приходится на низкий сезон въездного туризма, число туристических визитов из Китая выросло на 19,7%", - добавили в АТОР.
При этом количество туристов из Турции выросло также на 19,7% в годовом выражении. "На 15% вырос турпоток из Индии. Это хороший знак: туроператоры считают высоким потенциал этого рынка. Количество туристических визитов из Южной Кореи выросло на 23,8%", - поделились в ассоциации.
Отмечается, что в силу низкой прошлогодней базы Вьетнам также показал увеличение - на 69%, а турпоток из Малайзии вырос на 20,9%.
По данным туроператоров, прежде всего иностранные туристы отправляются в Москву и Санкт-Петербург, однако запросы путешественников различаются в зависимости от страны: туристам из Китая интересны экскурсии и музеи, а из стран Ближнего Востока и Индии - активный отдых, природа и шопинг.
"Туроператоры уже фиксируют интерес зарубежных гостей к Сочи и Красной Поляне. Среди факторов спроса – природа, горы, курортная инфраструктура и наличие игорной зоны", - отметили в АТОР.
При этом иностранных гостей также привлекают Казань, Владивосток и Мурманская область.
 
БизнесТуризмРОССИЯКИТАЙИНДИЯПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВАТОР
 
 
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