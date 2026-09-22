https://1prime.ru/20260922/ator-873543847.html

АТОР назвала главные страны-поставщики иностранных туристов в Россию

АТОР назвала главные страны-поставщики иностранных туристов в Россию - 22.09.2026, ПРАЙМ

АТОР назвала главные страны-поставщики иностранных туристов в Россию

Китай, Юго-Восточная Азия, Индия и страны Персидского залива являются главными странами-поставщиками иностранных туристов в Россию, рассказали в Ассоциации... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:26+0300

2026-09-22T11:26+0300

2026-09-22T12:15+0300

бизнес

туризм

россия

китай

индия

персидский залив

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873543847.jpg?1790068517

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Китай, Юго-Восточная Азия, Индия и страны Персидского залива являются главными странами-поставщиками иностранных туристов в Россию, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Главными поставщиками туристов в Россию сегодня стали страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Индия, Китай", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, в первом полугодии 2026 года безусловным лидером стал Китай, визиты граждан КНР составляют 56,2% всего въездного потока в Россию с туристическими целями. "В первом полугодии, большая часть которого приходится на низкий сезон въездного туризма, число туристических визитов из Китая выросло на 19,7%", - добавили в АТОР. При этом количество туристов из Турции выросло также на 19,7% в годовом выражении. "На 15% вырос турпоток из Индии. Это хороший знак: туроператоры считают высоким потенциал этого рынка. Количество туристических визитов из Южной Кореи выросло на 23,8%", - поделились в ассоциации. Отмечается, что в силу низкой прошлогодней базы Вьетнам также показал увеличение - на 69%, а турпоток из Малайзии вырос на 20,9%. По данным туроператоров, прежде всего иностранные туристы отправляются в Москву и Санкт-Петербург, однако запросы путешественников различаются в зависимости от страны: туристам из Китая интересны экскурсии и музеи, а из стран Ближнего Востока и Индии - активный отдых, природа и шопинг. "Туроператоры уже фиксируют интерес зарубежных гостей к Сочи и Красной Поляне. Среди факторов спроса – природа, горы, курортная инфраструктура и наличие игорной зоны", - отметили в АТОР. При этом иностранных гостей также привлекают Казань, Владивосток и Мурманская область.

китай

индия

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, китай, индия, персидский залив, атор