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СМИ: Боули получил поддержку США для приобретения активов "Лукойла" - 22.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Боули получил поддержку США для приобретения активов "Лукойла"
СМИ: Боули получил поддержку США для приобретения активов "Лукойла" - 22.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Боули получил поддержку США для приобретения активов "Лукойла"
Американский инвестор Тодд Боули получил поддержку властей США и представителей стран Персидского залива для возможного приобретения иностранных активов... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T23:53+0300
2026-09-22T23:53+0300
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оаэ
лукойл
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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Американский инвестор Тодд Боули получил поддержку властей США и представителей стран Персидского залива для возможного приобретения иностранных активов "Лукойла", пишет Financial Times со ссылкой на источники. В понедельник газета сообщала, что власти США уже десять месяцев согласовывают продажу активов компании другому покупателю - инвестиционной компании Carlyle. Отмечалось, что решение зависло в межведомственных согласованиях между советом национальной безопасности, госдепартаментом и министерством энергетики. "Финансист-миллиардер Тодд Боэли заручился поддержкой правительства США и влиятельных лиц Персидского залива, связанных с семьей (президента США Дональда - ред.) Трампа, в борьбе за международные активы "Лукойла", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с процессом. Более того, по информации газеты, Боэли уже несколько месяцев работает над получением права на приобретение активов российского нефтяного гиганта. Собеседники издания добавили, что в консорциум Боэли входят представители американского агентства по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян, а также представители катарской династии миллиардеров аль-Хайят. Отмечается, что сделка еще не получила финального одобрения, но предложение Боэли находится в центре внимания. Министерство финансов США 18 сентября объявило о решении продлить до 22 октября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH. США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
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бизнес, финансы, сша, персидский залив, оаэ, лукойл, financial times, минфин сша
Бизнес, Финансы, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ОАЭ, Лукойл, Financial Times, Минфин США
23:53 22.09.2026
 
СМИ: Боули получил поддержку США для приобретения активов "Лукойла"

Financial Times: инвестор Боули получил поддержку США для приобретения активов "Лукойла"

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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Американский инвестор Тодд Боули получил поддержку властей США и представителей стран Персидского залива для возможного приобретения иностранных активов "Лукойла", пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В понедельник газета сообщала, что власти США уже десять месяцев согласовывают продажу активов компании другому покупателю - инвестиционной компании Carlyle. Отмечалось, что решение зависло в межведомственных согласованиях между советом национальной безопасности, госдепартаментом и министерством энергетики.
"Финансист-миллиардер Тодд Боэли заручился поддержкой правительства США и влиятельных лиц Персидского залива, связанных с семьей (президента США Дональда - ред.) Трампа, в борьбе за международные активы "Лукойла", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с процессом.
Более того, по информации газеты, Боэли уже несколько месяцев работает над получением права на приобретение активов российского нефтяного гиганта.
Собеседники издания добавили, что в консорциум Боэли входят представители американского агентства по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян, а также представители катарской династии миллиардеров аль-Хайят.
Отмечается, что сделка еще не получила финального одобрения, но предложение Боэли находится в центре внимания.
Министерство финансов США 18 сентября объявило о решении продлить до 22 октября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH.
США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
 
БизнесФинансыСШАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОАЭЛукойлFinancial TimesМинфин США
 
 
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