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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%, а стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 98 долларов, следует из данных торгов. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:20+0300

2026-09-22T13:20+0300

2026-09-22T13:20+0300

нефть

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%, а стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 98 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 13.12 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,66% относительно предыдущего закрытия - до 97,67 доллара за баррель. Показатель опустился ниже отметки в 98 долларов впервые с 8 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 3,18% - до 89,43 доллара за баррель.

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нефть, торги