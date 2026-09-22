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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%, а стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 98 долларов, следует из данных торгов. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:20+0300
2026-09-22T13:20+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%, а стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 98 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 13.12 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,66% относительно предыдущего закрытия - до 97,67 доллара за баррель. Показатель опустился ниже отметки в 98 долларов впервые с 8 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 3,18% - до 89,43 доллара за баррель.
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нефть, торги
Нефть, Торги
13:20 22.09.2026
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов

Цена барреля нефти Brent упала ниже 98 долларов впервые с 8 сентября

Добыча нефти.
Добыча нефти.
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%, а стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 98 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.12 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,66% относительно предыдущего закрытия - до 97,67 доллара за баррель. Показатель опустился ниже отметки в 98 долларов впервые с 8 сентября.
Ноябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 3,18% - до 89,43 доллара за баррель.
 
НефтьТорги
 
 
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