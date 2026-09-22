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В Донецке более 83 тысяч человек остались без света
В Донецке более 83 тысяч человек остались без света - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 83 тысяч человек остались без света
Более 83 тысяч человек остались без электроснабжения в девяти районах Донецка, где частично обесточены 436 трансформаторных подстанций, идет восстановление... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:35+0300
2026-09-22T16:35+0300
2026-09-22T16:35+0300
общество
донецк
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ДОНЕЦК, 22 сен – ПРАЙМ. Более 83 тысяч человек остались без электроснабжения в девяти районах Донецка, где частично обесточены 436 трансформаторных подстанций, идет восстановление подачи энергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах частично обесточены 436 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 83 604 абонента", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что идут работы по восстановлению электроснабжения.
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общество , донецк
В Донецке более 83 тысяч человек остались без света
Кулемзин: более 83 тысяч человек остались без света в девяти районах Донецка
ДОНЕЦК, 22 сен – ПРАЙМ. Более 83 тысяч человек остались без электроснабжения в девяти районах Донецка, где частично обесточены 436 трансформаторных подстанций, идет восстановление подачи энергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах частично обесточены 436 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 83 604 абонента", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что идут работы по восстановлению электроснабжения.