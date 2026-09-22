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В Донецке более 83 тысяч человек остались без света

В Донецке более 83 тысяч человек остались без света - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 83 тысяч человек остались без света

Более 83 тысяч человек остались без электроснабжения в девяти районах Донецка, где частично обесточены 436 трансформаторных подстанций, идет восстановление... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:35+0300

2026-09-22T16:35+0300

2026-09-22T16:35+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 22 сен – ПРАЙМ. Более 83 тысяч человек остались без электроснабжения в девяти районах Донецка, где частично обесточены 436 трансформаторных подстанций, идет восстановление подачи энергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах частично обесточены 436 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 83 604 абонента", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он отметил, что идут работы по восстановлению электроснабжения.

донецк

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общество , донецк