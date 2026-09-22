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Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе - 22.09.2026, ПРАЙМ
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и в связи с этим повысило прогнозы по ценам на нефть... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:13+0300
2026-09-22T20:15+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и в связи с этим повысило прогнозы по ценам на нефть в мире и газ в Европе на 2027 год, следует из доклада агентства. Аналитики агентства подчеркивают, что ключевой фактор изменения прогнозов по нефти состоит в стремлении учесть премию за геополитический риск на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Это отражает неопределенность в отношении сроков урегулирования конфликта (наше новое предположение — в первом квартале 2027 года) и риск дальнейшей эскалации, хотя она, вероятно, будет ограниченной", - говорится в релизе. Так, средняя цена одного барреля североморской марки Brent ожидается в 2026 году на уровне 87 долларов, американской WTI - 80 долларов, как агентство прогнозировало ранее. Оценки по средней стоимости обеих марок на будущий год были повышены до 70 и 65 долларов соответственно, а прогноз на 2028 год остался без изменений на уровне 60 и 57 долларов соответственно. Ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF были повышены на текущий год - до 17 долларов за миллион кубических футов против 14 долларов ранее. Прогноз на 2027 год был повышен до 11 долларов, а на 2028 год - сохранен на прежнем уровне в 7 долларов. В то же время прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в 2026 году был сохранен на уровне 3,5 доллара за миллион кубических футов. Fitch также сохранил уровень в 3,25 и 3 доллара за миллион кубических футов на 2027 и 2028 годы соответственно. "Мы по-прежнему прогнозируем, что в четвертом квартале 2026 года на мировом рынке нефти сформируется избыток предложения, что окажет давление на цены. Однако мы незначительно повысили наш прогноз цены на нефть марки Brent на 2027 год с 65 до 70 долларов США за баррель, чтобы учесть премию за геополитический риск", - пишет Fitch.
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мировая экономика, ближний восток, европа, сша, fitch ratings, fitch, газ, нефть
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, США, Fitch Ratings, Fitch, Энергетика, Газ, Нефть
20:13 22.09.2026 (обновлено: 20:15 22.09.2026)
 
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе

Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе на 2027 год

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и в связи с этим повысило прогнозы по ценам на нефть в мире и газ в Европе на 2027 год, следует из доклада агентства.
Аналитики агентства подчеркивают, что ключевой фактор изменения прогнозов по нефти состоит в стремлении учесть премию за геополитический риск на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Это отражает неопределенность в отношении сроков урегулирования конфликта (наше новое предположение — в первом квартале 2027 года) и риск дальнейшей эскалации, хотя она, вероятно, будет ограниченной", - говорится в релизе.
Так, средняя цена одного барреля североморской марки Brent ожидается в 2026 году на уровне 87 долларов, американской WTI - 80 долларов, как агентство прогнозировало ранее. Оценки по средней стоимости обеих марок на будущий год были повышены до 70 и 65 долларов соответственно, а прогноз на 2028 год остался без изменений на уровне 60 и 57 долларов соответственно.
Ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF были повышены на текущий год - до 17 долларов за миллион кубических футов против 14 долларов ранее. Прогноз на 2027 год был повышен до 11 долларов, а на 2028 год - сохранен на прежнем уровне в 7 долларов.
В то же время прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в 2026 году был сохранен на уровне 3,5 доллара за миллион кубических футов. Fitch также сохранил уровень в 3,25 и 3 доллара за миллион кубических футов на 2027 и 2028 годы соответственно.
"Мы по-прежнему прогнозируем, что в четвертом квартале 2026 года на мировом рынке нефти сформируется избыток предложения, что окажет давление на цены. Однако мы незначительно повысили наш прогноз цены на нефть марки Brent на 2027 год с 65 до 70 долларов США за баррель, чтобы учесть премию за геополитический риск", - пишет Fitch.
 
ЭнергетикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕВРОПАСШАFitch RatingsFitchГазНефть
 
 
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