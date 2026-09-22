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Западный бизнес заработал 500 миллиардов долларов с конфликта на Украине - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Западный бизнес заработал 500 миллиардов долларов с конфликта на Украине
Западный бизнес заработал 500 миллиардов долларов с конфликта на Украине - 22.09.2026, ПРАЙМ
Западный бизнес заработал 500 миллиардов долларов с конфликта на Украине
Пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли после начала конфликта на Украине, заявил во вторник генеральный... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:41+0300
2026-09-22T16:45+0300
нефть
украина
сша
запад
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ООН, 22 сен — ПРАЙМ. Пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли после начала конфликта на Украине, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "На протяжении десятилетий крупный нефтяной бизнес относился к атмосфере как к открытой канализации — и наживался на последствиях", - сказал он с трибуны Генассамблеи ООН. По его словам, после начала конфликта на Украине "пять крупных западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли". Гутерреш отметил, что обычные потребители тем временем столкнулись с ростом расходов на энергию, продовольствие и страхование. Приведенная генсеком сумма соответствует оценке международной неправительственной организации Global Witness. По ее подсчетам, пять крупнейших западных нефтегазовых компаний — ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies — с февраля 2022 года по январь 2026 года получили в общей сложности около 467 миллиардов долларов прибыли. После начала конфликта Евросоюз приступил к сокращению зависимости от российских энергоносителей и значительно увеличил закупки сжиженного природного газа у других поставщиков, в том числе США. Перестройка европейского энергетического рынка сопровождалась резким ростом цен на нефть и газ, особенно в 2022 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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нефть, украина, сша, запад, антониу гутерреш, оон, chevron, shell
Нефть, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Антониу Гутерреш, ООН, Chevron, Shell, Энергетика
16:41 22.09.2026 (обновлено: 16:45 22.09.2026)
 
Западный бизнес заработал 500 миллиардов долларов с конфликта на Украине

Гутерреш: 5 крупнейших западных нефтекомпаний заработали $0,5 трлн с конфликта на Украине

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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ООН, 22 сен — ПРАЙМ. Пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли после начала конфликта на Украине, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"На протяжении десятилетий крупный нефтяной бизнес относился к атмосфере как к открытой канализации — и наживался на последствиях", - сказал он с трибуны Генассамблеи ООН.
По его словам, после начала конфликта на Украине "пять крупных западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли".
Гутерреш отметил, что обычные потребители тем временем столкнулись с ростом расходов на энергию, продовольствие и страхование.
Приведенная генсеком сумма соответствует оценке международной неправительственной организации Global Witness. По ее подсчетам, пять крупнейших западных нефтегазовых компаний — ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies — с февраля 2022 года по январь 2026 года получили в общей сложности около 467 миллиардов долларов прибыли.
После начала конфликта Евросоюз приступил к сокращению зависимости от российских энергоносителей и значительно увеличил закупки сжиженного природного газа у других поставщиков, в том числе США. Перестройка европейского энергетического рынка сопровождалась резким ростом цен на нефть и газ, особенно в 2022 году.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ЭнергетикаНефтьУКРАИНАСШАЗАПАДАнтониу ГутеррешООНChevronShell
 
 
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