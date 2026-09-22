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Западный бизнес заработал 500 миллиардов долларов с конфликта на Украине

Западный бизнес заработал 500 миллиардов долларов с конфликта на Украине - 22.09.2026, ПРАЙМ

Западный бизнес заработал 500 миллиардов долларов с конфликта на Украине

Пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли после начала конфликта на Украине, заявил во вторник генеральный... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:41+0300

2026-09-22T16:41+0300

2026-09-22T16:45+0300

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ООН, 22 сен — ПРАЙМ. Пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли после начала конфликта на Украине, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "На протяжении десятилетий крупный нефтяной бизнес относился к атмосфере как к открытой канализации — и наживался на последствиях", - сказал он с трибуны Генассамблеи ООН. По его словам, после начала конфликта на Украине "пять крупных западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли". Гутерреш отметил, что обычные потребители тем временем столкнулись с ростом расходов на энергию, продовольствие и страхование. Приведенная генсеком сумма соответствует оценке международной неправительственной организации Global Witness. По ее подсчетам, пять крупнейших западных нефтегазовых компаний — ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies — с февраля 2022 года по январь 2026 года получили в общей сложности около 467 миллиардов долларов прибыли. После начала конфликта Евросоюз приступил к сокращению зависимости от российских энергоносителей и значительно увеличил закупки сжиженного природного газа у других поставщиков, в том числе США. Перестройка европейского энергетического рынка сопровождалась резким ростом цен на нефть и газ, особенно в 2022 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

украина

сша

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нефть, украина, сша, запад, антониу гутерреш, оон, chevron, shell