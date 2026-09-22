https://1prime.ru/20260922/glava-873561602.html
Глава JPMorgan призвал США отказаться от штрафных пошлин против Индии
Глава JPMorgan призвал США отказаться от штрафных пошлин против Индии - 22.09.2026, ПРАЙМ
Глава JPMorgan призвал США отказаться от штрафных пошлин против Индии
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал власти США отказаться от введения штрафных пошлин против Индии за закупку российской нефти, отметив, что подобные... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:12+0300
2026-09-22T17:12+0300
2026-09-22T17:28+0300
нефть
сша
индия
вашингтон
дональд трамп
jpmorgan chase
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873561602.jpg?1790087327
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал власти США отказаться от введения штрафных пошлин против Индии за закупку российской нефти, отметив, что подобные санкции дестабилизируют мировой энергетический рынок. "Надеюсь, США разберутся во всех этих вопросах, чтобы в конечном итоге не наказывать Индию и мировые нефтяные рынки… Я не думаю, что нам следует вводить какие-либо пошлины (на индийские товары - ред.)... Нам следует вести диалог", - сказал Даймон в интервью телеканалу CNBC. Он также отметил, что США важно учитывать особенности работы индийских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, отказ от текущих поставок заставит Индию искать сырье в других местах, где нужной нефти может не оказаться, и Вашингтону не стоит раскачивать мировой рынок. Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
сша
индия
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, индия, вашингтон, дональд трамп, jpmorgan chase, cnbc
Нефть, США, ИНДИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, JPMorgan Chase, CNBC
Глава JPMorgan призвал США отказаться от штрафных пошлин против Индии
Глава JPMorgan Даймон призвал США отказаться от пошлин против Индии за закупку нефти из РФ
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал власти США отказаться от введения штрафных пошлин против Индии за закупку российской нефти, отметив, что подобные санкции дестабилизируют мировой энергетический рынок.
"Надеюсь, США разберутся во всех этих вопросах, чтобы в конечном итоге не наказывать Индию и мировые нефтяные рынки… Я не думаю, что нам следует вводить какие-либо пошлины (на индийские товары - ред.)... Нам следует вести диалог", - сказал Даймон в интервью телеканалу CNBC.
Он также отметил, что США важно учитывать особенности работы индийских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, отказ от текущих поставок заставит Индию искать сырье в других местах, где нужной нефти может не оказаться, и Вашингтону не стоит раскачивать мировой рынок.
Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.