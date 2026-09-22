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Глава JPMorgan призвал США отказаться от штрафных пошлин против Индии

Глава JPMorgan призвал США отказаться от штрафных пошлин против Индии - 22.09.2026, ПРАЙМ

Глава JPMorgan призвал США отказаться от штрафных пошлин против Индии

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал власти США отказаться от введения штрафных пошлин против Индии за закупку российской нефти, отметив, что подобные... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:12+0300

2026-09-22T17:12+0300

2026-09-22T17:28+0300

нефть

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jpmorgan chase

cnbc

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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал власти США отказаться от введения штрафных пошлин против Индии за закупку российской нефти, отметив, что подобные санкции дестабилизируют мировой энергетический рынок. "Надеюсь, США разберутся во всех этих вопросах, чтобы в конечном итоге не наказывать Индию и мировые нефтяные рынки… Я не думаю, что нам следует вводить какие-либо пошлины (на индийские товары - ред.)... Нам следует вести диалог", - сказал Даймон в интервью телеканалу CNBC. Он также отметил, что США важно учитывать особенности работы индийских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, отказ от текущих поставок заставит Индию искать сырье в других местах, где нужной нефти может не оказаться, и Вашингтону не стоит раскачивать мировой рынок. Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.

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нефть, сша, индия, вашингтон, дональд трамп, jpmorgan chase, cnbc