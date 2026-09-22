Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия для железных дорог приобретет в США десять грузовых локомотивов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/kirgizija-873552941.html
Киргизия для железных дорог приобретет в США десять грузовых локомотивов
Киргизия для железных дорог приобретет в США десять грузовых локомотивов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Киргизия для железных дорог приобретет в США десять грузовых локомотивов
Киргизия для национальных железных дорог приобретет в США 10 грузовых локомотивов, заявили в пресс-службе президента республики. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:47+0300
2026-09-22T14:47+0300
бизнес
мировая экономика
сша
киргизия
нью-йорк
садыр жапаров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873552941.jpg?1790077621
БИШКЕК, 22 сен - ПРАЙМ. Киргизия для национальных железных дорог приобретет в США 10 грузовых локомотивов, заявили в пресс-службе президента республики. Сообщается, что глава Киргизии Садыр Жапаров в Нью-Йорке встретился со специальным представителем президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли, заместителем министра торговли США Уильямом Киммитом, председателем Экспортно-кредитного банка США Джоном Йовановичем и руководством американской компании по производству локомотивов "Вебтек" (Wabtec). "Садыр Жапаров сообщил, что в Кыргызстане особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, в частности строительству железнодорожных сетей. В этой связи подчеркнута значимость данной встречи и подписания контракта на приобретение 10 современных магистральных грузовых локомотивов серии ТЭ33АС", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что поставка этих локомотивов в Киргизию ожидается до конца 2027 года. Они будут переданы для использования национальной компании "Кыргыз Темир Жолу" ("Киргизские железные дороги"). "Глава государства отметил заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества с США, а также реализации совместных инфраструктурных проектов", - уточнили в пресс-службе.
сша
киргизия
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, киргизия, нью-йорк, садыр жапаров
Бизнес, Мировая экономика, США, КИРГИЗИЯ, Нью-Йорк, Садыр Жапаров
14:47 22.09.2026
 
Киргизия для железных дорог приобретет в США десять грузовых локомотивов

Киргизия для национальных железных дорог приобретет в США десять грузовых локомотивов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БИШКЕК, 22 сен - ПРАЙМ. Киргизия для национальных железных дорог приобретет в США 10 грузовых локомотивов, заявили в пресс-службе президента республики.
Сообщается, что глава Киргизии Садыр Жапаров в Нью-Йорке встретился со специальным представителем президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли, заместителем министра торговли США Уильямом Киммитом, председателем Экспортно-кредитного банка США Джоном Йовановичем и руководством американской компании по производству локомотивов "Вебтек" (Wabtec).
"Садыр Жапаров сообщил, что в Кыргызстане особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, в частности строительству железнодорожных сетей. В этой связи подчеркнута значимость данной встречи и подписания контракта на приобретение 10 современных магистральных грузовых локомотивов серии ТЭ33АС", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что поставка этих локомотивов в Киргизию ожидается до конца 2027 года. Они будут переданы для использования национальной компании "Кыргыз Темир Жолу" ("Киргизские железные дороги").
"Глава государства отметил заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества с США, а также реализации совместных инфраструктурных проектов", - уточнили в пресс-службе.
 
БизнесМировая экономикаСШАКИРГИЗИЯНью-ЙоркСадыр Жапаров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала