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Киргизия для железных дорог приобретет в США десять грузовых локомотивов

Киргизия для железных дорог приобретет в США десять грузовых локомотивов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Киргизия для железных дорог приобретет в США десять грузовых локомотивов

Киргизия для национальных железных дорог приобретет в США 10 грузовых локомотивов, заявили в пресс-службе президента республики. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:47+0300

2026-09-22T14:47+0300

2026-09-22T14:47+0300

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мировая экономика

сша

киргизия

нью-йорк

садыр жапаров

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БИШКЕК, 22 сен - ПРАЙМ. Киргизия для национальных железных дорог приобретет в США 10 грузовых локомотивов, заявили в пресс-службе президента республики. Сообщается, что глава Киргизии Садыр Жапаров в Нью-Йорке встретился со специальным представителем президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли, заместителем министра торговли США Уильямом Киммитом, председателем Экспортно-кредитного банка США Джоном Йовановичем и руководством американской компании по производству локомотивов "Вебтек" (Wabtec). "Садыр Жапаров сообщил, что в Кыргызстане особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, в частности строительству железнодорожных сетей. В этой связи подчеркнута значимость данной встречи и подписания контракта на приобретение 10 современных магистральных грузовых локомотивов серии ТЭ33АС", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что поставка этих локомотивов в Киргизию ожидается до конца 2027 года. Они будут переданы для использования национальной компании "Кыргыз Темир Жолу" ("Киргизские железные дороги"). "Глава государства отметил заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества с США, а также реализации совместных инфраструктурных проектов", - уточнили в пресс-службе.

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бизнес, мировая экономика, сша, киргизия, нью-йорк, садыр жапаров