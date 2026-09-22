https://1prime.ru/20260922/livni-873548547.html
АТОР: ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру
АТОР: ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру - 22.09.2026, ПРАЙМ
АТОР: ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру
Ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру, а туроператорам не поступали обращения от туристов с просьбой о переселении, сообщила Ассоциация... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:46+0300
2026-09-22T13:46+0300
2026-09-22T13:48+0300
туризм
бизнес
россия
сочи
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873548547.jpg?1790074097
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру, а туроператорам не поступали обращения от туристов с просьбой о переселении, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В субботу сочинская администрация сообщала, что за сутки в городе выпало более 100 миллиметров осадков, но пик циклона уже пройден. "Туристическую инфраструктуру стихия не затронула. Просьб о переселении со стороны туристов не было", - цитирует АТОР туроператора "Алеан". По словам туроператора Pegas Touristic, не было необходимости в переселении туристов из отелей. Там добавили, что сейчас на курорте установилась теплая погода без осадков. "Однако туристам не стоит терять бдительность. По данным синоптиков, ухудшение погоды прогнозируется днем и до конца суток 23 сентября, а также в течение суток 24 сентября", - заключили в АТОР.
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, сочи, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, АТОР
АТОР: ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру
АТОР: ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру, а туроператорам не поступали обращения от туристов с просьбой о переселении, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В субботу сочинская администрация сообщала, что за сутки в городе выпало более 100 миллиметров осадков, но пик циклона уже пройден.
"Туристическую инфраструктуру стихия не затронула. Просьб о переселении со стороны туристов не было", - цитирует АТОР туроператора "Алеан".
По словам туроператора Pegas Touristic, не было необходимости в переселении туристов из отелей. Там добавили, что сейчас на курорте установилась теплая погода без осадков.
"Однако туристам не стоит терять бдительность. По данным синоптиков, ухудшение погоды прогнозируется днем и до конца суток 23 сентября, а также в течение суток 24 сентября", - заключили в АТОР.