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АТОР: ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру

АТОР: ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру - 22.09.2026, ПРАЙМ

АТОР: ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру

Ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру, а туроператорам не поступали обращения от туристов с просьбой о переселении, сообщила Ассоциация... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:46+0300

2026-09-22T13:46+0300

2026-09-22T13:48+0300

туризм

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру, а туроператорам не поступали обращения от туристов с просьбой о переселении, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В субботу сочинская администрация сообщала, что за сутки в городе выпало более 100 миллиметров осадков, но пик циклона уже пройден. "Туристическую инфраструктуру стихия не затронула. Просьб о переселении со стороны туристов не было", - цитирует АТОР туроператора "Алеан". По словам туроператора Pegas Touristic, не было необходимости в переселении туристов из отелей. Там добавили, что сейчас на курорте установилась теплая погода без осадков. "Однако туристам не стоит терять бдительность. По данным синоптиков, ухудшение погоды прогнозируется днем и до конца суток 23 сентября, а также в течение суток 24 сентября", - заключили в АТОР.

сочи

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туризм, бизнес, россия, сочи, атор