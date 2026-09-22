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Минфин США изучит возможность запрета на экспорт дизельного топлива - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин США изучит возможность запрета на экспорт дизельного топлива
Минфин США изучит возможность запрета на экспорт дизельного топлива - 22.09.2026, ПРАЙМ
Минфин США изучит возможность запрета на экспорт дизельного топлива
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:08+0300
2026-09-22T22:11+0300
нефть
сша
дональд трамп
скотт бессент
оон
politico
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ООН, 22 сен – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы изучаем этот вопрос (ограничений на экспорт дизельного топлива - ред.): насколько это целесообразно с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей, и сработает ли полный или частичный запрет", - сказал Бессент журналистам на полях Генассамблеи ООН. Ранее издание Politico сообщало, что американские законодатели и представители аграрных штатов усилили давление на кабинет Трампа, требуя ограничить или полностью заблокировать экспорт дизельного топлива на фоне рекордного подорожания горючего на внутреннем рынке. Поводом для беспокойства стал скачок розничной стоимости дизеля в США до исторического максимума в 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), что поставило под угрозу уборочную кампанию и создало риски резкого разгона продовольственной инфляции в стране накануне промежуточных выборов в Конгресс.
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нефть, сша, дональд трамп, скотт бессент, оон, politico
Нефть, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, ООН, Politico
22:08 22.09.2026 (обновлено: 22:11 22.09.2026)
 
Минфин США изучит возможность запрета на экспорт дизельного топлива

Бессент: Минфин США изучает возможность запрета на экспорт дизельного топлива

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ООН, 22 сен – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы изучаем этот вопрос (ограничений на экспорт дизельного топлива - ред.): насколько это целесообразно с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей, и сработает ли полный или частичный запрет", - сказал Бессент журналистам на полях Генассамблеи ООН.
Ранее издание Politico сообщало, что американские законодатели и представители аграрных штатов усилили давление на кабинет Трампа, требуя ограничить или полностью заблокировать экспорт дизельного топлива на фоне рекордного подорожания горючего на внутреннем рынке.
Поводом для беспокойства стал скачок розничной стоимости дизеля в США до исторического максимума в 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), что поставило под угрозу уборочную кампанию и создало риски резкого разгона продовольственной инфляции в стране накануне промежуточных выборов в Конгресс.
 
НефтьСШАДональд ТрампСкотт БессентООНPolitico
 
 
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