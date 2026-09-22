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Минприроды рассказало о добыче нефти на континентальном шельфе

Минприроды рассказало о добыче нефти на континентальном шельфе - 22.09.2026, ПРАЙМ

Минприроды рассказало о добыче нефти на континентальном шельфе

Добыча нефти на континентальном шельфе в России ожидается по итогам года на уровне 23 миллионов тонн, газа - 53 миллиарда кубометров, в следующем году проектные | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:02+0300

2026-09-22T11:02+0300

2026-09-22T11:02+0300

нефть

газ

александр козлов

минприроды

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти на континентальном шельфе в России ожидается по итогам года на уровне 23 миллионов тонн, газа - 53 миллиарда кубометров, в следующем году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "В соответствии с проектной технической документацией на разработку месторождений, проектные уровни добычи на континентальном шельфе в 2026 году составят 23 миллионов нефти и 53 миллиарда кубометров газа, в 2027 году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне", - сказали в министерстве. На шельфовых месторождениях России уже ежегодно добывается около 21 миллион тонн нефти и 53 миллиардов кубометров газа, написал в середине месяца глава Минприроды РФ Александр Козлов в статье для журнала "Разведчик". Он добавил, что на российском шельфе насчитывается 75 месторождений нефти и газа. На них учтено порядка 25% всех запасов газа в стране и около 12% конденсата.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, газ, александр козлов, минприроды