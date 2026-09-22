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Минприроды рассказало о добыче нефти на континентальном шельфе
Минприроды рассказало о добыче нефти на континентальном шельфе - 22.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды рассказало о добыче нефти на континентальном шельфе
Добыча нефти на континентальном шельфе в России ожидается по итогам года на уровне 23 миллионов тонн, газа - 53 миллиарда кубометров, в следующем году проектные | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:02+0300
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нефть
газ
александр козлов
минприроды
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти на континентальном шельфе в России ожидается по итогам года на уровне 23 миллионов тонн, газа - 53 миллиарда кубометров, в следующем году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"В соответствии с проектной технической документацией на разработку месторождений, проектные уровни добычи на континентальном шельфе в 2026 году составят 23 миллионов нефти и 53 миллиарда кубометров газа, в 2027 году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне", - сказали в министерстве.
На шельфовых месторождениях России уже ежегодно добывается около 21 миллион тонн нефти и 53 миллиардов кубометров газа, написал в середине месяца глава Минприроды РФ Александр Козлов в статье для журнала "Разведчик".
Он добавил, что на российском шельфе насчитывается 75 месторождений нефти и газа. На них учтено порядка 25% всех запасов газа в стране и около 12% конденсата.
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нефть, газ, александр козлов, минприроды
Нефть, Газ, Александр Козлов, Минприроды
Минприроды рассказало о добыче нефти на континентальном шельфе
Минприроды: добыча нефти на континентальном шельфе в 2026 году составит 23 миллиона тонн
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти на континентальном шельфе в России ожидается по итогам года на уровне 23 миллионов тонн, газа - 53 миллиарда кубометров, в следующем году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"В соответствии с проектной технической документацией на разработку месторождений, проектные уровни добычи на континентальном шельфе в 2026 году составят 23 миллионов нефти и 53 миллиарда кубометров газа, в 2027 году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне", - сказали в министерстве.
На шельфовых месторождениях России уже ежегодно добывается около 21 миллион тонн нефти и 53 миллиардов кубометров газа, написал в середине месяца глава Минприроды РФ Александр Козлов в статье для журнала "Разведчик".
Он добавил, что на российском шельфе насчитывается 75 месторождений нефти и газа. На них учтено порядка 25% всех запасов газа в стране и около 12% конденсата.