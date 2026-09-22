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MOL завершила ремонт на нефтеперерабатывающем заводе под Будапештом - 22.09.2026, ПРАЙМ
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MOL завершила ремонт на нефтеперерабатывающем заводе под Будапештом
MOL завершила ремонт на нефтеперерабатывающем заводе под Будапештом - 22.09.2026, ПРАЙМ
MOL завершила ремонт на нефтеперерабатывающем заводе под Будапештом
Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что завершила ремонт на нефтеперерабатывающем заводе под Будапештом после октябрьского пожара. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:53+0300
2026-09-22T15:53+0300
нефть
будапешт
mol
нпз
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БУДАПЕШТ, 22 сен - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что завершила ремонт на нефтеперерабатывающем заводе под Будапештом после октябрьского пожара. "Компания MOL завершила строительство установки AV-3 на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе, пострадавшем от пожара прошлой осенью. Строительство было завершено в соответствии с запланированным графиком, поэтому после демонтажа оборудования можно начать постепенное возобновление производства", - сообщила компания. Отмечается, что бюджет восстановления составил примерно 50 миллионов евро, а после ввода в эксплуатацию и испытаний новой установки НПЗ в Сазхаломбатте снова сможет работать на полную мощность, что еще больше укрепит безопасность поставок топлива. Пожар на НПЗ вспыхнул в ночь на 21 октября прошлого года и к утру был потушен, не затронутые аварией блоки вернулись к работе. Полицейское управление области Пешт заявило РИА Новости, что завело уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Внешних причин пожара выявлено не было.
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нефть, будапешт, mol, нпз
Нефть, Будапешт, MOL, НПЗ
15:53 22.09.2026
 
MOL завершила ремонт на нефтеперерабатывающем заводе под Будапештом

MOL завершила ремонт на НПЗ под Будапештом после октябрьского пожара

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БУДАПЕШТ, 22 сен - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что завершила ремонт на нефтеперерабатывающем заводе под Будапештом после октябрьского пожара.
"Компания MOL завершила строительство установки AV-3 на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе, пострадавшем от пожара прошлой осенью. Строительство было завершено в соответствии с запланированным графиком, поэтому после демонтажа оборудования можно начать постепенное возобновление производства", - сообщила компания.
Отмечается, что бюджет восстановления составил примерно 50 миллионов евро, а после ввода в эксплуатацию и испытаний новой установки НПЗ в Сазхаломбатте снова сможет работать на полную мощность, что еще больше укрепит безопасность поставок топлива.
Пожар на НПЗ вспыхнул в ночь на 21 октября прошлого года и к утру был потушен, не затронутые аварией блоки вернулись к работе. Полицейское управление области Пешт заявило РИА Новости, что завело уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Внешних причин пожара выявлено не было.
 
НефтьБудапештMOLНПЗ
 
 
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