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Трамп пообещал, что мировые цены на нефть упадут - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп пообещал, что мировые цены на нефть упадут
Трамп пообещал, что мировые цены на нефть упадут - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал, что мировые цены на нефть упадут
Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:00+0300
2026-09-22T18:00+0300
энергетика
нефть
сша
иран
нью-йорк
дональд трамп
оон
мировая экономика
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном. "Вскоре мы увидим мир, свободный от последней 51-летней угрозы - иранского террора, а цены на нефть упадут даже ниже, чем они были в начале конфликта", - сказал Трамп, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Выступление Трампа проходит 22 сентября - первый день общеполитических дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся до 28 сентября и соберут в Нью-Йорке порядка 130 мировых лидеров.
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нефть, сша, иран, нью-йорк, дональд трамп, оон, мировая экономика
Энергетика, Нефть, США, ИРАН, Нью-Йорк, Дональд Трамп, ООН, Мировая экономика
18:00 22.09.2026
 
Трамп пообещал, что мировые цены на нефть упадут

Трамп: цены на нефть упадут до уровня, на котором они были до начала конфликта с Ираном

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном.
"Вскоре мы увидим мир, свободный от последней 51-летней угрозы - иранского террора, а цены на нефть упадут даже ниже, чем они были в начале конфликта", - сказал Трамп, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Выступление Трампа проходит 22 сентября - первый день общеполитических дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся до 28 сентября и соберут в Нью-Йорке порядка 130 мировых лидеров.
 
ЭнергетикаНефтьСШАИРАННью-ЙоркДональд ТрампООНМировая экономика
 
 
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