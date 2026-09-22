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Трамп пообещал, что мировые цены на нефть упадут

Трамп пообещал, что мировые цены на нефть упадут - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп пообещал, что мировые цены на нефть упадут

Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:00+0300

2026-09-22T18:00+0300

2026-09-22T18:00+0300

энергетика

нефть

сша

иран

нью-йорк

дональд трамп

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мировая экономика

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном. "Вскоре мы увидим мир, свободный от последней 51-летней угрозы - иранского террора, а цены на нефть упадут даже ниже, чем они были в начале конфликта", - сказал Трамп, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Выступление Трампа проходит 22 сентября - первый день общеполитических дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся до 28 сентября и соберут в Нью-Йорке порядка 130 мировых лидеров.

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нефть, сша, иран, нью-йорк, дональд трамп, оон, мировая экономика