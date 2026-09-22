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Добыча жидких углеводородов в Норвегии за август выросла на 4,4%
Добыча жидких углеводородов в Норвегии за август выросла на 4,4% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Добыча жидких углеводородов в Норвегии за август выросла на 4,4%
Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в августе, по предварительным данным, выросла по сравнению с окончательными данными за июль на 87 тысяч баррелей в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:03+0300
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норвегия
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в августе, по предварительным данным, выросла по сравнению с окончательными данными за июль на 87 тысяч баррелей в сутки, или на 4,4%, составив 2,073 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). Согласно итоговым данным за июль, добыча жидких углеводородов в стране в среднем составляла 1,986 миллиона баррелей в сутки. NOD при этом отмечает, что уровень августа оказался на 2,5% больше прогноза организации. В том числе добыча нефти в августе составила 1,882 миллиона баррелей в сутки, что на 4,4% выше прогноза NOD и на 5,5% больше уровня июля. Добыча широкой фракции легких углеводородов в августе составила 175 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 17 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, добыча газа в Норвегии в августе составила 342 миллиона кубометров в сутки, что на 1,9% ниже прогноза NOD и на 2,8% меньше по отношению к июлю, а также на 2,5% выше показателя августа прошлого года. Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.
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нефть, норвегия
Добыча жидких углеводородов в Норвегии за август выросла на 4,4%
NOD: общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в августе выросла на 4,4%
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в августе, по предварительным данным, выросла по сравнению с окончательными данными за июль на 87 тысяч баррелей в сутки, или на 4,4%, составив 2,073 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).
Согласно итоговым данным за июль, добыча жидких углеводородов в стране в среднем составляла 1,986 миллиона баррелей в сутки.
NOD при этом отмечает, что уровень августа оказался на 2,5% больше прогноза организации.
В том числе добыча нефти в августе составила 1,882 миллиона баррелей в сутки, что на 4,4% выше прогноза NOD и на 5,5% больше уровня июля. Добыча широкой фракции легких углеводородов в августе составила 175 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 17 тысяч.
Также, согласно приведенным в сообщении данным, добыча газа в Норвегии
в августе составила 342 миллиона кубометров в сутки, что на 1,9% ниже прогноза NOD и на 2,8% меньше по отношению к июлю, а также на 2,5% выше показателя августа прошлого года.
Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.