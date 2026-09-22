Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча жидких углеводородов в Норвегии за август выросла на 4,4% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/nod-873538408.html
Добыча жидких углеводородов в Норвегии за август выросла на 4,4%
Добыча жидких углеводородов в Норвегии за август выросла на 4,4% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Добыча жидких углеводородов в Норвегии за август выросла на 4,4%
Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в августе, по предварительным данным, выросла по сравнению с окончательными данными за июль на 87 тысяч баррелей в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:03+0300
2026-09-22T10:03+0300
нефть
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в августе, по предварительным данным, выросла по сравнению с окончательными данными за июль на 87 тысяч баррелей в сутки, или на 4,4%, составив 2,073 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). Согласно итоговым данным за июль, добыча жидких углеводородов в стране в среднем составляла 1,986 миллиона баррелей в сутки. NOD при этом отмечает, что уровень августа оказался на 2,5% больше прогноза организации. В том числе добыча нефти в августе составила 1,882 миллиона баррелей в сутки, что на 4,4% выше прогноза NOD и на 5,5% больше уровня июля. Добыча широкой фракции легких углеводородов в августе составила 175 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 17 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, добыча газа в Норвегии в августе составила 342 миллиона кубометров в сутки, что на 1,9% ниже прогноза NOD и на 2,8% меньше по отношению к июлю, а также на 2,5% выше показателя августа прошлого года. Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, норвегия
Нефть, НОРВЕГИЯ
10:03 22.09.2026
 
Добыча жидких углеводородов в Норвегии за август выросла на 4,4%

NOD: общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в августе выросла на 4,4%

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© fotolia.com / Marcel Schauer
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в августе, по предварительным данным, выросла по сравнению с окончательными данными за июль на 87 тысяч баррелей в сутки, или на 4,4%, составив 2,073 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).
Согласно итоговым данным за июль, добыча жидких углеводородов в стране в среднем составляла 1,986 миллиона баррелей в сутки.
NOD при этом отмечает, что уровень августа оказался на 2,5% больше прогноза организации.
В том числе добыча нефти в августе составила 1,882 миллиона баррелей в сутки, что на 4,4% выше прогноза NOD и на 5,5% больше уровня июля. Добыча широкой фракции легких углеводородов в августе составила 175 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 17 тысяч.
Также, согласно приведенным в сообщении данным, добыча газа в Норвегии в августе составила 342 миллиона кубометров в сутки, что на 1,9% ниже прогноза NOD и на 2,8% меньше по отношению к июлю, а также на 2,5% выше показателя августа прошлого года.
Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.
 
НефтьНОРВЕГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала