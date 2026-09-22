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ОПЕК+ за 10 лет доказала свою роль в обеспечении стабильности рынка нефти

ОПЕК+ за 10 лет доказала свою роль в обеспечении стабильности рынка нефти - 22.09.2026, ПРАЙМ

ОПЕК+ за 10 лет доказала свою роль в обеспечении стабильности рынка нефти

Альянс ОПЕК+ за десять лет существования доказал свою роль в обеспечении стабильности рынка нефти, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:27+0300

2026-09-22T10:27+0300

2026-09-22T10:27+0300

нефть

хайсам аль-гайс

опек

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ за десять лет существования доказал свою роль в обеспечении стабильности рынка нефти, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс. Декларация о сотрудничестве (Declaration of Cooperation) была принята в декабре 2016 года. Ее принято считать началом работы альянса ОПЕК+, куда помимо участников ОПЕК входит еще ряд стран, включая Россию. "Декларация о сотрудничестве, которой в декабре этого года исполняется десять лет, зарекомендовала себя как важнейший фактор стабильности нефтяного рынка с момента ее вступления в силу в конце 2016 года", - говорится в заявлении главы ОПЕК на сайте организации. Это сотрудничество помогало отрасли и мировой экономике преодолеть ряд спадов, в том числе вызванный последствиями ковида, говорится в заявлении. Успех декларации о сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и 10 странами, не входящими в ОПЕК, продемонстрировал потенциал энергетических диалогов для достижения еще более высоких результатов, также заявил аль-Гайс.

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нефть, хайсам аль-гайс, опек