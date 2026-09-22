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ОПЕК и Индия обсудили стабильность нефтяного рынка
ОПЕК и Индия обсудили стабильность нефтяного рынка - 22.09.2026, ПРАЙМ
ОПЕК и Индия обсудили стабильность нефтяного рынка
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Индия в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:48+0300
2026-09-22T12:48+0300
2026-09-22T12:48+0300
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опек
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Индия в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и важность инвестиций, говорится в заявлении альянса.
"Седьмое заседание высокого уровня в рамках энергетического диалога ОПЕК-Индия состоялось 22 сентября 2026 года в Нью-Дели, Индия... Обсуждения были посвящены стабильности нефтяного рынка, энергетической безопасности и важности адекватных и своевременных инвестиций в нефтяной отрасли", - говорится в релизе.
Встреча прошла под совместным председательством министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури и генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, отмечается в сообщении.
Обе стороны подчеркнули важное значение углубления сотрудничества в энергетической сфере между ОПЕК и Индией. Также было решено провести восьмую встречу высокого уровня в рамках энергетического диалога в Вене, Австрия, указывается в релизе.
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нефть, мировая экономика, индия, вена, австрия, хайсам аль-гайс, опек
Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, Вена, АВСТРИЯ, Хайсам аль-Гайс, ОПЕК
ОПЕК и Индия обсудили стабильность нефтяного рынка
ОПЕК и Индия обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Индия в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и важность инвестиций, говорится в заявлении альянса.
"Седьмое заседание высокого уровня в рамках энергетического диалога ОПЕК-Индия состоялось 22 сентября 2026 года в Нью-Дели, Индия... Обсуждения были посвящены стабильности нефтяного рынка, энергетической безопасности и важности адекватных и своевременных инвестиций в нефтяной отрасли", - говорится в релизе.
Встреча прошла под совместным председательством министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури и генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, отмечается в сообщении.
Обе стороны подчеркнули важное значение углубления сотрудничества в энергетической сфере между ОПЕК и Индией. Также было решено провести восьмую встречу высокого уровня в рамках энергетического диалога в Вене, Австрия, указывается в релизе.