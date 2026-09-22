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ОПЕК и Индия обсудили стабильность нефтяного рынка

ОПЕК и Индия обсудили стабильность нефтяного рынка - 22.09.2026, ПРАЙМ

ОПЕК и Индия обсудили стабильность нефтяного рынка

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Индия в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T12:48+0300

2026-09-22T12:48+0300

2026-09-22T12:48+0300

нефть

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опек

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Индия в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и важность инвестиций, говорится в заявлении альянса. "Седьмое заседание высокого уровня в рамках энергетического диалога ОПЕК-Индия состоялось 22 сентября 2026 года в Нью-Дели, Индия... Обсуждения были посвящены стабильности нефтяного рынка, энергетической безопасности и важности адекватных и своевременных инвестиций в нефтяной отрасли", - говорится в релизе. Встреча прошла под совместным председательством министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури и генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, отмечается в сообщении. Обе стороны подчеркнули важное значение углубления сотрудничества в энергетической сфере между ОПЕК и Индией. Также было решено провести восьмую встречу высокого уровня в рамках энергетического диалога в Вене, Австрия, указывается в релизе.

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нефть, мировая экономика, индия, вена, австрия, хайсам аль-гайс, опек