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Отели Сочи и Красной Поляны предлагают скидки на осенние каникулы - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Отели Сочи и Красной Поляны предлагают скидки на осенние каникулы
Отели Сочи и Красной Поляны предлагают скидки на осенние каникулы - 22.09.2026, ПРАЙМ
Отели Сочи и Красной Поляны предлагают скидки на осенние каникулы
Отели Сочи и Красной Поляны предоставляют скидки на проживание в размере 20-35% на осенние школьные каникулы, рассказали в Ассоциации туроператоров России... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:14+0300
2026-09-22T10:14+0300
бизнес
туризм
россия
сочи
красная поляна
атор
pegas touristik
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Отели Сочи и Красной Поляны предоставляют скидки на проживание в размере 20-35% на осенние школьные каникулы, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Скидки на проживание в отелях Сочи и Красной Поляны в период школьных каникул составляют 20–35% от базовых тарифов. Во многих случаях этот дисконт уже заложен в стоимость проживания на сайте туроператора", - говорится в сообщении. Как отметили в туроператоре Pegas Touristik, отели бесплатно размещают детей на дополнительных местах, снижают стоимость детского питания и предлагают тарифы раннего бронирования. Однако возрастные рамки различаются и если на одних объектах бесплатно размещают детей до 11–12 лет, то в других – до 13 или 17 лет. При этом питание ребенка может оплачиваться отдельно. "В Красной Поляне в семейные тарифы включают и развлечения", - добавили в АТОР. В ассоциации поделились, что цены на недельное проживание в трехзвездочном отеле Сочи по системе "все включено" начинаются от 17,5 тысячи рублей, в отеле 4 звезды – от 29 тысяч, в пятизвездочном отеле - от 49 тысяч. Как пояснили в компании "Русский экспресс", в конце октября купальный сезон на побережье обычно уже завершен, поэтому родители школьников нередко выбирают более теплые направления или отдых недалеко от дома. При этом туроператоры рассчитывают, что ближе к датам школьных каникул спрос на отдых в Сочи будет расти.
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бизнес, туризм, россия, сочи, красная поляна, атор, pegas touristik
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, СОЧИ, Красная поляна, АТОР, Pegas Touristik
10:14 22.09.2026
 
Отели Сочи и Красной Поляны предлагают скидки на осенние каникулы

АТОР: отели Сочи и Красной Поляны предоставляют скидки на проживание на осенние каникулы

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Отели Сочи и Красной Поляны предоставляют скидки на проживание в размере 20-35% на осенние школьные каникулы, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Скидки на проживание в отелях Сочи и Красной Поляны в период школьных каникул составляют 20–35% от базовых тарифов. Во многих случаях этот дисконт уже заложен в стоимость проживания на сайте туроператора", - говорится в сообщении.
Как отметили в туроператоре Pegas Touristik, отели бесплатно размещают детей на дополнительных местах, снижают стоимость детского питания и предлагают тарифы раннего бронирования.
Однако возрастные рамки различаются и если на одних объектах бесплатно размещают детей до 11–12 лет, то в других – до 13 или 17 лет. При этом питание ребенка может оплачиваться отдельно. "В Красной Поляне в семейные тарифы включают и развлечения", - добавили в АТОР.
В ассоциации поделились, что цены на недельное проживание в трехзвездочном отеле Сочи по системе "все включено" начинаются от 17,5 тысячи рублей, в отеле 4 звезды – от 29 тысяч, в пятизвездочном отеле - от 49 тысяч.
Как пояснили в компании "Русский экспресс", в конце октября купальный сезон на побережье обычно уже завершен, поэтому родители школьников нередко выбирают более теплые направления или отдых недалеко от дома.
При этом туроператоры рассчитывают, что ближе к датам школьных каникул спрос на отдых в Сочи будет расти.
 
БизнесТуризмРОССИЯСОЧИКрасная полянаАТОРPegas Touristik
 
 
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